鄭文燦涉貪案一審首次開庭　瘦了一大圈

鄭文燦今日桃園地院出庭，剪了頭髮，瘦了一大圈。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月19日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，7月遭收押禁見，8月底遭起訴後以新台幣2800萬元交保。鄭從交保至今已近4個月未公開露面，今日桃園地方法院一審開庭，鄭首次出庭應訊，整個人看起來和剛獲交保時一樣瘦了一大圈，還剪了頭髮，讓媒體直呼鄭已從過去的“胖周瑜”變型男。



桃園地院今日召開鄭案準備程序庭，鄭文燦於上午約9時18分抵達法院，和8月28日凌晨鄭在遭收押47天獲交保時整個人瘦了一大圈一樣，鄭時隔113天再次重回桃園地院，看起還是一樣瘦，且相比交保當天的狼狽模樣，鄭已剪了頭髮，感覺相當有自信。面對媒體詢問對官司是否有信心？鄭仍保持沉默，在律師陳永來的陪同下快速步入第14法庭開庭。



鄭文燦遭控在桃園市長任內，透過“林口特定區工五工業區擴大開發案”涉嫌收賄500萬元，桃園地檢署在8月28日依貪污等罪嫌起訴鄭等11人，並對鄭具體求刑12年。其中包括前台塑高層侯水文、廖俊松父子等人出庭時均坦承犯行，甚至轉為汙點證人，目前僅有遭控涉嫌決策行賄的前台塑集團總管理處總經理楊兆麟否認犯案。



根據桃園地檢署的起訴書指出，台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、前副總經理侯水文、前顧問暨華亞科建廠管委會主委廖俊松退休後合資成立鴻展公司，2016年取得林口特定區工五工業區（華亞科技園區）東側農業區約63.05%所有權人的自辦市地重劃同意書，企圖讓該處農業用地變更為產業專區用地，與華亞科技園區相連開發，再變賣抵費地獲利，預估利益24億2190萬元。



恰巧同時某科技公司執行長口頭表示有意在華亞科設廠，可能與“行政院國發會”某個“國家重大建設計劃”結合，鴻展公司於是聯繫鄭文燦請託在林口工五工業區擴大變更案提供協助。2017年8月間，侯水文、楊兆麟先後與鄭文燦餐敘，楊兆麟在席間表示“我們不會失禮”等語。



2017年9月間，桃園市政府舉行“林口工五工業區擴大變更案會議”，鄭文燦就邀請廖俊松父子出席，並依照廖等人訴求做出裁示。為酬謝鄭並請託繼續協助，廖姓父子在2017年9月14日晚間到鄭文燦官邸交付500萬元，交錢時，廖把裝錢的手提袋放到茶桌下，並以口型及手勢比出“5”示意，鄭則回覆：“知、知、知（閩南語）。”收下賄款。