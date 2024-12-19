馬英九賞雪興致高　帶大家吟唐詩

馬英九在雪地中吟詩。（中評社 張嘉文攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員再次訪問大陸，首站前往有冰城之稱的哈爾濱，今天一早頂著零下10多度的天候來到哈爾濱的太陽島國際雪雕藝術博覽會，體驗雪地和冰雕。馬英九心情甚佳，興致一來，還在現場與學生們一起吟誦唐宋八大家之一柳宗元的《江雪》。



唸了一遍還不夠，馬英九還向現場媒體強調，要“錄下來”，說這很重要，“說明我們賞雪的不是文盲”。隨即帶領學生們再唸一次。一旁陪同的大陸國台辦主任宋濤也跟著一起吟詩，眾人的興致都非常高。



這次參訪行程，現場陪同人員除宋濤外，還有國台辦副主任仇開明，以及國台辦秘書局長王冰、聯絡局長楊毅、新聞局長陳斌華等人。



馬英九一行觀看作品期間，也體驗了冰雕藝術。馬英九拿著工具時還說，這個工作做久了，來台灣可以開冰果店（指剉冰），還要旁人趕快幫他拍張照片留念。



馬英九一行結束冰雕行程後，下午還會參觀哈爾濱電氣集團，晚間則出席哈爾濱的冰雪節開幕式。



這是馬英九第3次率團訪陸，此次訪陸行程從18日到26日。除了哈爾濱行程外，21日則會轉往四川成都，預計將赴三星堆博物館、杜甫草堂博物館、都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地參訪。