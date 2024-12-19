賴行程出現洩密　綠委籲強化防範機制

賴瑞隆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電（記者 俞敦平）針對近日台媒報導賴清德維安洩密案，民主進步黨籍“立委”賴瑞隆今日於“立法院”受訪時表示，中共持續滲透以取得台灣機密，呼籲“國安”團隊必須加強防範，確保賴清德及台灣安全。



近日，一名負責賴清德維安的保六警官因涉嫌將賴清德不公開行程與維安配置等機密資訊洩漏給特定人士，遭檢方依洩密及違反國家機密保護法罪名聲押。此案源於調查其他案件時，意外從涉案人手機中發現機密行程檔案，引發對“國安”漏洞的質疑。案件涉及“總統”安危，“總統府”高層震怒，要求徹查背後動機及可能的對岸滲透行為。



對此，賴瑞隆今日受訪時表示，這起事件不僅關乎賴清德個人安全，更攸關國家整體安全。他指出，賴清德行程的高度機密性若遭洩漏，將可能帶來重大風險，甚至對台灣內部穩定造成嚴重衝擊。



賴瑞隆強調，賴清德的安全就是台灣的安全，“國安”團隊必須加倍謹慎，防止類似洩密事件再次發生。他認為，面對中共的滲透行動，“國安”機構需要提升警覺，針對維安措施進行全面檢討與強化。賴瑞隆也提醒，若賴清德行程被掌握，不排除可能引發對賴清德安全的威脅，甚至使台灣內部產生動盪。



對於如何因應此類挑戰，賴瑞隆呼籲“國安”部門強化內部管控及情報防護機制。他表示，中共對台持續採取“軟硬兼施”的方式進行壓迫，台灣人民對於安全維護的期望與要求，也促使相關單位必須更加嚴格地執行任務，確保包括賴清德行程在內的機密資訊不會再遭洩露。最後，他再度強調，“國安”團隊的責任重大，面對中共的威脅絕不能鬆懈，唯有加強防範才能確保台灣安全和社會穩定。