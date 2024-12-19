柯聲請解除禁通信要辭黨魁？黃國昌：無評論

民眾黨黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見，與外界斷聯已逾3個半月，檢方將在近期、12月下旬起訴，但柯文哲趕在起訴前夕向法院聲請解除“通信禁令”。外傳柯是要請辭黨主席，避免造成民眾黨下個月第三屆黨代表大會黨務空轉。曾被外界點名接棒的民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌19日強調，民眾黨的主席是柯文哲，全黨上下支持柯文哲！目前不曉得相關細節，沒辦法評論。



台灣民眾黨“立法院”黨團19日召開“勞動部”大內宣不手軟 墊付基金都敢花”記者會，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、“立委”陳昭姿、張啟楷出席。



黃國昌表示，民眾黨主席是柯文哲，全黨上下支持柯文哲。現在最重要的事情是，整個民進黨政府對柯文哲政治追殺過程中，黨檢媒一體傷害的不只是柯文哲，是台灣的民主法治。



黃國昌說，他不知道北院證實柯文哲聲請解除通信禁令到什麼程度，細節訊息民眾黨團沒有被檢察官經營到，也沒有被“法務部”經營到，相關資訊真的不知道細節，也沒辦法進一步評論。



黃國昌指出，對民眾黨而言，最重要的是要求民進黨政府說清楚講明白，司法到底是民進黨追殺政敵的工具？還是為人民實現公平正義？