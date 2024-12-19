謝龍介：馬永成當監軍盯著卓榮泰

謝龍介。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月19日電（記者 楊騰凱）針對陳水扁政府時期核心大將馬永成出任“行政院政務委員”，中國國民黨籍“立委”謝龍介向中評社分析，賴清德啟用馬，一方面是當監軍盯著“閣揆”卓榮泰，一方面也是協助卓統合“內閣”，避免“內閣”跳過卓直接找上賴，賴不願卓榮泰太早陣亡。



謝龍介分析，雖然賴清德重用扁朝兩員大將，包括馬永成以及海基會副董事長羅文嘉，但這不代表賴將改走扁路線，更不會容許羅馬往扁路線操作。因為賴雖然強烈支持“台灣獨立”，但畢竟賴身居高位，他明白此舉會給兩岸帶來險惡局面。



“行政院長”卓榮泰日前宣布“內閣”新成員，“國安會”諮詢委員馬永成本周起轉任“行政院政務委員”，未來將銜接府院進行全社會防衛相關工作。



賴清德啟用扁朝人馬馬永成接手全社會防衛相關工作，是不信任蔡時期的“國安”團隊嗎？



謝龍介表示，賴清德對蔡政府時期的“國安”團隊其實是不得不去信任，坦白講賴並不願意沿用蔡時期的“國安”人馬，因為賴在“副總統”任內，也沒受到當時“國安”團隊的敬重，有一點把賴當成圈外人，所以他們彼此的磨合存在一些問題，賴上任後“國安”團隊的佈局還是在美國意志之下的選擇。



謝龍介指出，然而賴清德就職半年了，這段時間他不斷建構對美國的直線溝通管道，這次賴出訪南太平洋，可以發現並沒有當前的“國安”團隊人馬跟隨。可以想見，接下來賴清德會漸漸建立起屬於自己的“國安”團隊，預計農曆年過後慢慢就能看到“國安”團隊換血。

