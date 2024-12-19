許淑華樂見上海團客來　盼蔣萬安牽線遊南投

國民黨籍南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月19日電（記者 方敬為）針對上海方宣布將推動上海居民組團赴台旅遊，中國國民黨籍南投縣長許淑華19日表示，相當樂見，南投也會積極爭取。她在台北、上海雙城論壇結束後，特別向國民黨籍台北市長蔣萬安祝賀論壇圓滿成功，上海市釋出開放團體旅遊的好消息。她期盼北市府未來在接待上海團客，能協助牽線，將遊程與南投串連，促進南投觀光發展。



許淑華19日出席“方愫馨麻糬食品工廠開幕啟用典禮”，針對上海團客來台議題受訪作上述表示。



上海市副市長華源日前在台北上海雙城論壇上宣布將推動上海居民赴台團體旅遊。國台辦發言人朱鳳蓮對此表示，上海方面相關的意向性表態，符合兩岸民眾“要交流”等共同心願。國台辦及包括上海居民在內的大陸居民，樂見早日恢復赴台旅遊。



許淑華指出，上海方面在雙城論壇結束後，宣布推動上海團客來台旅遊，對兩岸關係的和緩有正面助益。她在論壇結束後，特別傳簡訊向蔣萬安表達恭喜，並期待上海團客來台旅遊能夠早日實踐。未來她會直接與台北市接觸，希望蔣萬安市長能夠幫忙牽線，後續上海市的民眾來到台北旅遊，在遊程規劃上可以串連南投，歡迎上海的朋友也能到南投走走，看看日月潭，體驗南投的好山好水。

