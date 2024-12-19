陳美雅：為振興經濟　賴政府勿再卡兩岸觀光

國民黨籍高雄市議員陳美雅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月19日電（記者 蔣繼平）針對台灣何時解除禁團令，中國國民黨籍高雄市議員陳美雅接受中評社訪問表示，真的要呼籲民進黨政府不要因為執政利益及意識形態，讓有機會春暖花開的兩岸觀光，最後又變成僵局，這樣不符民眾及產業的期盼。台灣出入境觀光逆差嚴重，“國旅”市場也不景氣，台灣觀光需要正常的發展，不該被限制。



陳美雅，畢業於日本明治大學法律系，並取得早稻田大學法學碩士、博士學位。父親陳明吉是前高雄市議員。陳美雅曾任台灣高等法院高雄分院法官助理、高雄市立空中大學法政學系助理教授、文藻外語大學講師等。現任高雄市議員，選區為旗津區、鼓山區、鹽埕區。



上海市副市長華源日前來台出席雙城論壇時拋出利多，表示將積極推動市民赴台團隊遊，也邀請台灣人多到上海走走。



陳美雅表示，今年雙城論壇事前受到許多抹黑與批評，蔣萬安仍負重前行、如期舉辦，真的顯得彌足珍貴，帶給許多人正向與振奮，及對兩岸春暖花開的期盼。



對於兩岸重啟觀光再度受到討論，陳美雅表示，兩岸關係不好、台海情勢緊張，這都會加深海外觀光客對台灣安全性的疑慮，代表會降低來台旅遊的意願，也不利於在海外推動台灣的觀光旅遊。試想，如果能夠重啟兩岸觀光，陸客再度來台旅遊，也會減少海外對台灣安全性的疑慮，更容易推廣、行銷台灣的觀光。



此外陸客來台，也會對台灣觀光產業帶來正向挹注。陳美雅提到，台灣人今年都瘋出境旅遊，出境人次高達1400萬，但入境僅有600多萬人次的水準，足足差了一倍，導致台灣整體“國旅”市場都不景氣，在地方走動拜訪百工百業，氣氛也很低靡。如果能夠恢復兩岸觀光，對活絡地方經濟會有正向幫助。



陳美雅也呼籲，希望開放陸客來台這件事，不要再因為民進黨政府的意識形態“僵”在那裡，大家都希望維持對等、互惠原則來進行兩岸的觀光，但不能因為執政黨的政治利益及意識型態而卡著，這不符業者與百姓的期待，政府應該是落實拚觀光、拚經濟，別淪為喊口號，要讓民眾感受到景氣真的復甦變好。