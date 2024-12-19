草屯鎮麻糬名店工廠啟用　藍綠鎮長選將拚場

方愫馨麻糬工廠啟用，執行長陳東聖（左起）邀南投縣長許淑華、草屯鎮長候選人簡賜勝、蔡銘軒出席見證。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月19日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮麻糬名店“方愫馨”為增強食品安全管理，打造全縣首座無塵室食品生產工廠，今天舉辦啟用典禮，邀請中國國民黨籍縣長許淑華出席見證，藍綠明年參選草屯鎮長補選的候選人也把握機會到場向民眾拜票。國民黨選將簡賜勝致詞強調，方愫馨的執行長與他是鄰居，關係很好；民進黨選將蔡銘軒則宣示，要將方愫馨麻糬推向國際，雙方拚場意味濃。



草屯鎮老字號“方愫馨手工麻糬”在地經營65年，是草屯鎮知名伴手禮，但今年4月產品遭衛生單位檢出防腐劑超標，引發食安疑慮。業者為重振消費者信心，投入重本更新生產工廠，打造全南投縣第一座無塵室食品生產工廠，並加入AI監控等科技，確保食品製造的過程中一切符合食品衛生規範。



方愫馨麻糬18日舉辦新建食品工廠開幕啟用典禮，方愫馨手工麻糬執行長陳東聖邀請許淑華到場見證，草屯地方民意代表都到齊，明年要參選草屯鎮長補選的國民黨籍縣議員簡賜勝、民進黨籍縣議員蔡銘軒也把握機會到場向業者致意、拉票。



簡賜勝致詞除了向陳東聖祝賀，並強調他與陳東聖夫婦是鄰居，關係很好，方愫馨麻糬是草屯鎮之光，期待未來芳愫馨在食安品質精進之下，替草屯帶動更多觀光商機。蔡銘軒則指出，草屯鎮的伴手禮除了聞名全台，更要邁向國際，他希望未來能將方愫馨麻糬推向國際，增加草屯鎮的能見度。藍綠選將相互較勁。



許淑華則肯定方愫馨手工麻糬願意正視錯誤，在哪裡跌倒就在哪裡站起來，他看過工廠營運，非常現代化且遵照食品衛生規範，由此可見業者改善、進步的決心，相信消費者有目共睹，能夠重建信心，期勉方愫馨麻糬在草屯越來越興旺。