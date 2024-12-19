陸委會提赴台團遊前提　藍委籲勿阻兩岸交流

藍委徐巧芯。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電(記者 俞敦平)針對近期上海市副市長華源在雙城論壇中宣布推動陸客赴台團體遊，而陸委會回應提出的“三不原則”前提。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日在“立法院”受訪時批評陸委會過於強硬，未能扮演促進兩岸交流的角色。她強調，國民黨一貫主張反對“台獨”、支持兩岸和平交流，並呼籲陸委會重新審視其功能與定位。



雙城論壇日前落幕，上海市副市長華源宣布上海將推動陸客赴台團體遊。陸委會隨即回應，表示歡迎陸客來台觀光，但提出“三不原則”，即非出於政治目的、不附帶條件、不會因威脅隨時中止。同時，陸委會指出，大陸近期的政治操作與安全事件引發台灣人民對赴陸安全的憂慮，並強調恢復兩岸觀光需以旅遊安全為前提。



對此，徐巧芯今受訪時對陸委會的回應不滿。她首先強調，國民黨始終堅持反對“台獨”與支持兩岸交流，並認為促進和平與減少敵意是兩岸政策的核心目標。她強調，通過持續交流，雙方能逐步化解誤解，進而降低戰爭風險。



徐巧芯以雙城論壇為例，指出此類活動不僅未損害台灣的“主權”，反而促進了雙方學習與交流。她批評陸委會提出的“三不原則”是自相矛盾，質疑陸委會是否偏離其應有角色。她認為，陸委會應定位為促進兩岸交流的橋樑，而非設置障礙。



針對陸委會副主委梁文傑提及的旅遊安全與安全考量，徐巧芯認為這些事務已屬“國防部”、“國安局”等單位的職責範疇。她直言，陸委會的存在意義應是解決台商與台灣民眾在大陸可能面臨的問題，而非專注於統戰或政治操作。



徐巧芯接著批評“賴政府”下的陸委會立場過於強硬，甚至比蔡英文政府時期更為不近人情，與其定位背道而馳。她呼籲陸委會重新審視自身功能，成為兩岸和平交流的催化劑，而非阻礙者。



最後，徐巧芯再次強調，國民黨將持續堅守反對“台獨”、促進兩岸和平交流的立場，並呼籲陸委會以務實態度面對兩岸關係，為民眾創造更多正面價值。