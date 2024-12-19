台股大跌藍委關心　彭金隆：美降息低於預期

“金管會主委”彭金隆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電（記者 俞敦平）“立法院”財政委員會針對“金管會”的預算審查進行質詢，中國國民黨籍“立委”林德福就今日台股大跌、與近日的金融業減碼及外資淨匯出提出多項問題。“金管會主委”彭金隆表示，台股受美股影響波動正常，金融業的減碼屬於自主調節，強調“金管會”不會干預市場操作。



“立法院”財政委員會19日審查2025年度政府總預算案有關金融監督管理委員會、銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局收支部分，“金管會主委”彭金隆列席報告並備質詢。



林德福首先針對近期金融業減碼台股、外資賣超等現象，彭金隆提出質詢。林德福提到，美國聯儲局近期宣布降息一碼，引發美股大跌，質疑其對台股的影響是否負面。彭金隆則指出，美國降息速度未達市場預期，導致短期波動，但“金管會”將各種情境納入考量，未來仍看好台灣經濟基本面的穩定性。



針對金融業減碼台股的現象，林德福援引“金管會”統計指出，截至今年10月，金融業已連續四個月減碼台股，全年減碼金額預計突破5000億元(新台幣)，幾乎是去年的10倍。彭金隆回應表示，金融業包括銀行、保險及證券等機構，其投資策略因目的不同而有所差異。隨著台股基期墊高，金融業自然進行獲利了結屬正常現象，“金管會”對此採取尊重態度，並強調不干預其投資操作。



此外，外資的操作動向也引發討論。林德福提到，外資近期不僅賣超上市櫃股票達2500億元，更轉為資金淨匯出，詢問其對台股後市的影響。彭金隆則引用內部分析指出，此現象與美國大選不確定性及外資資金需求相，他進一步強調，外資持股比例長期穩定，短期波動對市場影響有限，“金管會”更重視資本市場的健全性，而非對股市走勢進行預測。



整場質詢中，林德福多次要求“金管會”對台股後市表態，然而彭金隆始終以“金管會”不預測股市”作為回應，並重申政策重點在於維持市場穩定運作。儘管如此，林德福指出金融業大幅減碼與外資賣超的現象，仍可能對投資人信心造成一定壓力，呼籲“金管會”持續關注相關趨勢，並適時提供政策引導。