民眾黨再爆“勞動部”濫用公帑風暴越演越烈

民眾黨召開記者會，左起陳昭姿、黃國昌及張啓楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌日前爆料，“勞動部”濫用就業安定基金，為民進黨籍前“勞動部長”拍沙龍照、開演唱會、拍“監察院長”陳菊馬屁。民眾黨籍“立委”黃國昌、陳昭姿、張啟楷19日加碼爆料，“勞動部”連企業倒閉要優先墊付給勞工的“積欠工資墊償基金”也敢動用，真的是膽大包天！“勞動部”濫用公帑風暴越演越烈。



黃國昌批評，這樣濫用公帑，勞工其實是民進黨心中最“肥”的一塊肉吧？從就安基金到工資墊償基金，是花在許銘春身上？還是花在請陳菊來參一角拍片上？1年花新台幣上億元搞社群、大內宣、買網軍，手都不會軟。許銘春心中很清楚，身邊站的是陳菊，“監察院”連查都不敢查，“勞委會”出身的陳菊應該下台負責！



黃國昌日前踢爆“勞動部”濫用就安基金拍許銘春馬屁，“審計部”調查後，證實有高達新台幣5000萬元用途不符。



民眾黨黨團19日召開“勞動部”大內宣不手軟 墊付基金都敢花”記者會，民眾黨團總召黃國昌、“立委”陳昭姿、張啟楷出席。



陳昭姿痛批，沒想到調查“勞動部”霸凌案是揭開潘朵拉的盒子，不僅就安基金，勞保局竟連專門拿來保障被惡意資遣或積欠工資的勞工之“墊償基金”102萬元都敢拿來大內宣、養網軍。民進黨對得起勞工朋友嗎？



根據台灣民眾黨團所整理資料，從2023年至2024年上半年共6季，“勞動部”光是“新媒體宣傳預算”就花費上億元納稅錢，以勞發署逾5300萬元花最兇，第二是勞發署下各分署逾3100萬元，之後依序是“勞動部”逾1011萬元、勞保局逾986萬元、職安署逾154萬元。



陳昭姿痛批，勞發署1個二級單位，1年竟敢動用就業安定金8400萬元，經營臉書、IG、YT等新媒體宣傳，花錢不手軟，幫助就業和救濟失業的錢都敢亂花，甚至變成民進黨的社群基金。



張啟楷接力砲火全開，指出“勞動部”不只花大錢經營社群績效慘淡，影片成效也差，“勞動部”拍攝“光”系列影片，花203萬元上片2年，觀看次數加起來僅6818次觀看，養了很多親綠媒體，納稅錢就這樣打水漂。民眾黨團向“勞動部”索取資料，拖了一個多禮拜，卡在“勞動部長”洪申翰的辦公室不肯給，洪申翰不是說不會迴避就安基金濫用問題嗎？是嚴重到不敢面對嗎？