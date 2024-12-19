白綠互槓！許甫、趙怡翔唇槍舌戰

民眾黨副秘書長許甫（左）與台北市綠議員趙怡翔。（截自“少康戰情室”YouTube直播畫面) 中評社台北12月19日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案遭收押，近日傳出柯文哲2020年收到威京集團總裁沈慶京一筆款項後，即擬執行“屯田計劃”並成立黨營事業“眾城公司”，目標想募新台幣20億。對此，民眾黨副祕書長許甫18日就表示，“所謂的20億，我實在不知道20億在哪”，但有“口譯哥”之稱的民進黨籍台北市議員趙怡翔卻一句話回擊“你沒聽過不代表它不存在”，兩人更針對政治獻金亦或是商品收入唇槍舌戰，場面一度火爆。



根據《中時新聞網》報導，許甫18日在政論節目《少康戰情室》中表示，“所謂的20億，我實在不知道20億在哪？我2022年入黨，從來沒有聽過所謂的眾城屯田計劃”，而趙怡翔一旁則回應，“你沒聽過不代表它不存在”。接著兩人就針對木可小物所販售的商品，到底是政治獻金還是商品收入做論戰。



許甫強調，“政治獻金捐款是政治獻金，但在政治裡面還有很多文宣品的收入，那就做政治收入，要把它列為政治獻金的話那就糟糕了”，許甫指出，在2016年的時候蔡英文的競選總部“小英商號”賣紀念商品，最後搶購買氣旺，有非常多的大陸客買了小英商號，“如果它是政治獻金，代表蔡英文也收了中國大陸的政治獻金”。



對此，趙怡翔說，“所以我講得很清楚，就是在2023年9月27日，民眾黨是把募款的新聞稿連結到木可的商品，那就是問題了”，趙怡翔質疑，“這樣是募款嗎？不是募款，但是在募款新聞稿裡面看到的連結，民眾看到這個以為是在捐款給民眾黨或柯文哲，但其實是買商業商品，這就是很大的癥結點，這癥結點就是有沒有符合政黨法裡面政治獻金的收入、使用方式。”



許甫對此反擊，“買商品是買商品，捐款是捐款”。



趙怡翔回應，“所以你同意，但不應該這樣寫，民眾黨不該把募款的新聞稿，下面直接連結到商品”



最後，許甫無奈表示，“那我們下次請你來改稿好了，我覺得大家都沒有疑慮”。