高雄議會民進黨團總召改選　湧言會強壓菊系

湧言會的民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻，這次改選順利連任。（中評社 資料照） 中評社高雄12月19日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市議會黨團今天進行總召改選，尋求連任第三屆的湧言會江瑞鴻與親菊系的湯詠瑜進行對決，票數為14比14平手，最後抽籤決定，江瑞鴻籤運好，抽中順利連任。外界關注湧言會與菊系之間的版圖變化，這次戰成平手，顯示內部競爭相當激烈。



民進黨高雄市議會黨團19日進行黨團總召改選，總召任期一年，每年改選一次。今天上午9時至12時進行投票，開票過程不公開，開票後再經過黨團會議討論後才公布結果，由江瑞鴻連任黨團總召。



雖然民進黨高雄市議會黨團沒有公開票數，但菊系議員邱俊憲中午就在臉書發文“黨團改選，14：14 抽籤決定，恭喜江總召 抽中，感謝同事們”，也讓外界得知這次過程是平手、抽籤。邱俊憲去年有出來爭取總召但沒有挑戰成功，這次菊系打成平局，成績比去年好，算有斬獲。



高雄市議會共65席，民進黨有25席，另外台聯的吳銘賜、台灣基進的張博洋、無黨的高忠德與范織欽等4席也加入民進黨團運作，因此民進黨黨團共29席。據瞭解，這次投票有一席因為顧及兩邊都是朋友，不願選邊站，因此沒有投票，導致最後平手。



這次順利中籤連任的江瑞鴻表示，過程保持平常心，每個政黨都會有黨內競爭，這次過程相當和諧，也有表達繼續聘湯詠瑜為黨團書記長，但是湯說有做過就好，願把機會讓給別人，未來也會努力替大家服務。