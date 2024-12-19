謝志偉罵郭正亮　蔡正元批外省獨不敢祭祖

蔡正元批游盈隆、黃澎孝、謝志偉拒絕祭祖才是有政治目的。處境令人同情，但行爲令人鄙視。（蔡正元臉書） 中評社台北12月19日電／已退黨的民進黨籍前“立委”郭正亮14日前往大陸福建省漳州市郭氏家廟祭祖。郭正亮受訪時表示，回到漳州有落葉歸根的感覺，證明歷史文化血緣的紐帶就是最強的。台駐德代表、民進黨籍謝志偉在臉書批評，光聽郭講那些，就有“頭頭是盜”的感覺，還耶魯博士咧！中國國民黨籍前“立委”蔡正元痛批，用粗鄙的言詞罵郭正亮，只是在發洩外省“台獨”想掩飾自己祖父的墳墓在大陸、卻不敢去祭祖的難堪窘境。拒絕祭祖才是有政治目的，處境令人同情，但行為令人鄙視。



蔡正元18日在臉書發文表示，台灣有一群外省“台獨”，特別害怕談到自己的祖先。他們是堂堂正正的中國人，卻不敢談到慎終追遠的祭祖，好像搞“台獨”就要跟祖先劃清界限。這跟日本殖民統治台灣時一樣，要求台灣人拜日本天皇的祖先，稱做“正廳改善運動”。正廳只能擺日本天皇的祖先，逼台灣人拒拜自己的祖先。



蔡正元指出，這些外省“台獨”常假藉“反共”，來掩飾心中追隨“台獨”的願望。但不管怎麼掰弄搞“台獨”的理由，去阻斷兩岸的血緣和信仰鏈結，所用的理由歪七扭八，真難看！郭正亮回漳州尋親祭祖，遭到綠營“台獨”的叫罵。其中前“國大代表”黃澎孝和駐德代表謝志偉是外省“台獨”，更是獨特。



蔡正元說道，郭正亮尋親祭祖對照黃謝兩人不敢回鄉祭祖的困境：黃澎孝是江西的外省第二代，謝志偉是廣東的外省第二代。黃謝兩人用粗鄙的言詞攻擊郭正亮，只是在發洩他們兩人想掩飾自己祖父的墳墓在大陸，卻不敢去祭祖的難堪窘境。“黃謝兩人的處境令人同情，但這兩人的行為令人鄙視”。



蔡正元續指，台灣民意基金會董事長游盈隆說郭正亮祭祖有政治目的。數千年來朝代更迭上百次，沒聽過祭祖跟政治扯得上關係。除非游盈隆祭的是別人的祖，或者游黃謝都是不屑祭拜父祖之徒。游盈隆、黃澎孝、謝志偉拒絕祭祖，才是有政治目的吧！