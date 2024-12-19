鄭文燦案檢辯激烈攻防　聚焦監聽證據能力

鄭文燦今日上午在律師鄭永來陪同下，到桃園地院出庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月19日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，8月28日遭起訴並具體求刑12年，鄭今日首次到桃園地院出庭，檢辯雙方經過4小時的激烈攻防，聚焦在監聽是否具有證據能力，雙方你一言我一語的進行爭辯，讓承審該案的受命法官廖奕淳一度詢問雙方是否下午要繼續開庭。



桃園地院今日召開鄭案準備程序庭，鄭文燦於上午約9時18分抵達法院，在律師陪同下進入第14法庭開庭。鄭的律師團除陳永來未變外，另兩名律師則改委託鍾維翰與何祖舜為其辯護。桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、公訴組檢察官邱健盛與陳寧君擔任公訴檢察官，偵查階段負責偵辦鄭案的檢察官陳嘉義則坐在旁聽席抄筆記。雙方顯然都有備而來，各自準備PTT簡報展開激烈攻防。



庭訊開始後，先由公訴檢察官說明起訴理由，鄭文燦隨即進行答辯，且一講就是1個小時，並詳細列舉20個理由來否認遭控涉嫌收賄的全部犯行。鄭答辯後，改由公訴檢察官針對起訴書細節進行簡報，但結果卻引來鄭的律師團不滿，質疑檢方的簡報和起訴書內容天差地遠，檢方則認為簡報和起訴書內容一致，呂象吾甚至調侃鄭的律師團不要自行“腦補”，鍾維翰也隨即回嘴表示自己沒有“腦補”，引來旁聽席一陣笑聲。



庭訊後段，檢辯雙方則聚焦在檢方的監聽是否具有證據能力，鄭文燦的律師團認為，檢方提供的監聽與監聽譯文很多都只是片段，並未提供全部監聽內容讓法院可以完整判斷背景脈絡，甚至質疑監聽是否有向法院合法申請？檢方則強調監聽的證據能力沒有問題，提供監聽片段是為聚焦重點。



庭訊到中午時，受命法官廖奕淳眼看檢辯雙方爭執仍僵持不下，一度詢問雙方是否要稍事休息後，下午繼續開庭？但檢方以下午仍另有庭期為由拒絕。鄭文燦的律師團也同意下次庭期再針對爭執點進行答辯。庭訊最後在中午12時30分結束，法官諭知下次庭期為12月30日上午9時30分再開庭。