青鳥搞自摔　趙少康酸只會招搖撞騙真是悲哀

一民挺綠青年在一場抗議活動中，上演假摔還誣陷一名直播主推他倒地。（照:“我是柳傑克”YT頻道） 中評社台北12月19日電／挺綠民間團體昨天號召青鳥到中國國民黨中央黨部前抗議，一名青鳥看到反綠直播主柳傑克，突然假摔，全程遭人錄下，畫面曝光後，引發眾人討論。中廣前董事長、戰鬥藍召售人趙少康表示，一個好手好腳的年輕人，好端端地自摔，躺在地上指控別人推他，眼見沒人上當理他，只好摸摸鼻子自己站起來，簡直丟人現眼。青鳥這樣的素質跟水準，還期待他們上戰場抗中保台嗎？



“立法院”程序委員會17日通過國民黨“立委”提案，將備受爭議的《公職人員選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》（二案）以及《財劃法》修正草案列入20日院會討論事項的前四案，國民黨黨團力拚三案能夠在當日三讀過關。對此，挺綠民團一連3天發起“冬季青鳥在台北”、“討伐傅崐萁大遊行”、“守護“憲法”法庭，捍衛公民罷免權”等行動，號召青鳥們飛往國民黨中央黨部外，國民黨則在現場掛上巨型充氣豬，寫著“民進黨求官求職博覽大會”嘲諷。不過，現場卻有一名青鳥，發現立場反綠的YouTuber，便當場倒地大喊“你推倒我”想藉機碰瓷，畫面曝光後，有不少網民批評“這隻鳥摔得比雲豹小公主還要假”。



經常在YouTube討論時事、兩岸議題的YouTuber，也是中天記者的柳傑克，昨日也將這段影片命名為“民主碰瓷，今晚青鳥都快把我S了！”並上傳。他表示，他前往國民黨中央黨部外直播，期間卻遭人包圍嗆聲，還有一名著綠色外套、戴著眼鏡較為激進的青鳥，不斷試圖逼近，最後乾脆直接仆街喊叫：“欸你碰到我！你碰到我！你推倒我！你推倒我了！”最後見眾人傻眼，他才尷尬自己爬起來，與大家喊著口號，假裝一切沒有發生。”



民團昨天舉辦“冬季青鳥”到國民黨抗議，趙少康在臉書發文表示，青鳥到國民黨中央鬧事，國民黨用“大型就業博覽會”諷刺青鳥行動來回敬，讓人感覺到國民黨現在真的不一樣了，面對挑釁不是只會緊閉大門不理會、挨打不敢吭聲，現在的國民黨寸土不讓、直球對決，展現監督能量。