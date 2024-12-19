打溫情牌！鄭文燦否認收賄　搬出妻兒訴委屈

鄭文燦庭訊結束後步出桃園地院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月19日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，8月28日遭起訴並具體求刑12年，鄭今日首次到桃園地院出庭，開庭沒多久便親自答辯暢談1小時，強調是檢方誤會，完全否認收賄，最後甚至還搬出妻子與小孩哽咽訴說自己在擔任桃園市長8年任內的委屈，認為自己對妻兒很虧欠。



桃園地院今日召開鄭案準備程序庭，鄭文燦於上午約9時18分抵達法院，在律師陪同下進入第14法庭開庭。庭訊長達3個小時，直到中午12時30分才結束，法官諭知下次庭期為12月30日上午9時30分再開庭。



鄭文燦在開庭約17分鐘後，鄭就開口親自為自己答辯，並洋洋灑灑列舉20點來反駁檢方的起訴書內容。鄭強調，他相信台灣的司法工作，也相信檢察官的案件很多，難免會有疏失的地方。他過去身為公務員，公正處理政務，不受收買，不接受賄款，這是基本原則，也相信任何民選首長對選民的託付都是珍惜的。



鄭文燦指出，他尊重檢察官調查偵辦的權力，或許因為忙碌和時間短，難免對於複雜的都市計劃過程有所誤會，這點他可以理解。他尊重司法，也相信經由司法公正的審理，可以洗刷冤屈，還他清白。他特別感謝庭上給他充分的時間可以說明，他的心中有委屈也有真相，所以才必須說明讓大家了解。



鄭文燦認為，檢察官求好心切，時間很短，難免有所誤會，人不是神，辦案也不可能100%，因此他可以理解，他希望透過這次司法的審判，讓司法成為台灣的驕傲。

