蕭旭岑：東北是抗戰起點　馬到訪特別有意義

馬英九一行人前往哈爾濱電氣集團公司參訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 張嘉文）馬英九率領大九學堂20多位學員再次訪陸，首站前往有冰城之稱的哈爾濱。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天下午在行程空檔中受訪時，提及馬英九首度到訪東北的感受，他說，東北是抗戰的起點，也彰顯著中國人民勇敢抗日的這段可歌可泣歷史。



蕭旭岑表示，馬英九在過程中，也唱了松花江上（大陸著名的抗戰歌曲），馬覺得能帶著年輕的台灣同學來看看當時抗戰的一些遺跡，覺得非常有意義。



馬英九一行今天下午赴當地具代表性的哈爾濱電氣集團公司參訪，過程中馬對於大陸整體發電的類型非常感興趣，也關心大陸綠色能源發展，還有相關能源行業的國產化與進口議題等等。



蕭旭岑在參訪後接受媒體聯訪，談到馬英九首次到訪哈爾濱，他說， 馬英九從小就讀許多中國歷史，知道哈爾濱以及東北有許多景點，也第一次體驗到零下二、三十度的氣溫。以前馬在美國波士頓也有體驗過，但還沒有哈爾濱這麼寒冷。



蕭旭岑表示，再來大家都知道東北是對日抗戰的起點，許多可歌可泣的故事是在這邊發生的，也彰顯著中國人民勇敢的抗日歷史，所以馬認為帶著年輕台灣同學來這邊非常有意義。



媒體也好奇詢問，馬英九面對這麼冷的天氣有無需要適應的地方？喜愛晨跑的馬還有照常跑步嗎？



蕭旭岑說，我們都在適應這寒冷天氣，先讓馬英九保暖比較重要。