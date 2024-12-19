蕭旭岑：推薦上海團客遊台可走馬龍行程

馬英九率領大九學堂20多位學員訪陸，一行人赴當地具代表性的哈爾濱電氣集團公司參訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 張嘉文）台北上海雙城論壇日前圓滿落幕，上海預告將推動團客來台觀光。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天對此表示，如果大陸的朋友都可以來台灣旅遊的話，他要推薦日前基金會邀請陸生團中最受歡迎的馬龍走過的行程。



蕭旭岑說，包括南投日月潭、九份，以及台北101，還有這次沒有安排到的阿里山等等，都是台灣著名的景點，希望將來大陸的朋友都能走一遍。



馬英九率領大九學堂20多位學員再次訪陸，首站前往有冰城之稱的哈爾濱，一行人今天下午赴當地具代表性的哈爾濱電氣集團公司參訪。蕭旭岑在行程空檔間接受媒體聯訪，針對上海陸客團有望推動赴台旅遊一事，做出以上表示。



蕭旭岑說，當然非常歡迎大陸朋友到台灣旅遊、訪問，但現在民進黨似乎還有點意見，但如果陸客能來台灣，倒是建議可以體驗這次馬龍來台走的行程。



蕭旭岑說，希望這是我們馬龍這個團每一個景點他們都可以去走一遍，馬龍去過日月潭、九份，還有101等等，都是台灣著名的景點，當然包含這次我們沒有安排的阿裡山，我們都希望將來大陸的朋友來到台灣都能够走一遍。



至於雙城論壇後的效應後，此次馬英九訪陸，是否也會和陸方觸及兩岸旅游的消息？



蕭旭岑說，因為馬英九基金會屬於民間團體，但如果有機會，我們也會向大陸朋友建議，能讓像台北上海雙城這樣的城市交流，可以開展出更多的可能性，包含結合民間學子的一些活動，體育或者是藝文形式來進行，相信可以達到更好的兩岸交流效果。