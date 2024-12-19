管中閔轟劉靜怡以抹黑為能事　不適任大法官

管中閔接受訪問。（截自“中午來開匯”YouTube畫面) 中評社台北12月19日電／曾是“卡管”大將的大法官被提名人、台灣大學“國發所”教授劉靜怡曾有不少驚人發言，包括批聘任管中閔為台大校長是搞笑劇、暗指管是“老男人瘋話”等，她日在在“立法院”詢答時也全被翻出來檢視。前台大校長管中閔痛批，“敢說敢寫不敢當，這是甚麼樣的勇氣？還守護甚麼“憲法”？一天到晚以攻擊他人為樂事，她做人的態度、處理事情的方法就是不適合，只是以攻擊、造謠、抹黑為能事。



管中閔18日在網路節目《中午來開匯》談及大法官被提名人劉靜怡種種的攻擊言辭，聽到台大“國發所”教授劉靜怡號稱是代表學界，管立刻打斷“她甚麼時候代表學界，胡說八道”。管中閔也直言，自己很不喜歡提到這個名字，有一段時間聽到這名字就不舒服，全身好像針在刺一樣、渾身不舒服，有一段時間晚上都沒辦法躺著睡覺，就是因為她的發文。



管中閔雖回憶不起來具體內容，但仍記得被劉靜怡惹怒，“完全無中生有，法律人都跟訟師一樣，弄文字很厲害，講得煞有其事，真是恐怖”。



日前中國國民黨籍“立委”徐巧芯詢問劉靜怡“不回應老男人瘋話”是不是指管中閔，劉卻閃躲說“我並沒有，我有很多男性朋友都是老男人”。對此，管中閔也痛批，“敢說敢寫不敢當，這是甚麼樣的勇氣？敢說敢做不敢當，那還守護甚麼‘憲法’？”



針對劉靜怡昔日質疑管中閔抄襲在職專班學生的碩士論文，管也再次澄清該論文是與另位教授合作，自己還沒開始寫，但該位教授先把部分內容給學生參考，“我2002年就當選‘中研院士’，會去抄在職班學生的碩士論文？這不用膝蓋，用其他部位想都知道”。



管中閔批評，劉靜怡一天到晚以攻擊他人為樂事，不說大法官，甚至不像是一般法律人在做的事，沒有證據就指控別人，還與媒體、網軍一起對人造謠攻擊，像是認為傷害人不須需付出代價，“這樣的人要守護甚麼“憲法”？連守護一般法律都沒資格，號稱是法律人，其實罔為法律人、有污法律人這三個字”。



管中閔也說，從質詢的影片來看，劉靜怡左支右絀、頻拿水杯，就曉得劉自己都知道做了甚麼歹事，這樣的人要當大法官？劉靜怡被提名也沒辦法，但敢攻擊人就要準備好被攻擊的準備，“我要公開說出來，她就是不適合，不適合就在她做人的態度、處理事情的方法，本身就不是會衡平的人，只是以攻擊、造謠、抹黑為能事的人”。



管中閔怒轟，不只自己，連“教育部”、北檢都說他被指控的東西子虛無有，“這群王Ｘ蛋搞我，沒有公開跟我道過歉，這群霸凌他人的人還要去當大法官，還要再霸凌多少人?再讓她霸凌不知道有多少人會死在那裡”。