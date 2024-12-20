劉泰廷：特朗普執政初期會先轉圜中美關係

中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月20日電（記者 方敬為）美國總統當選人特朗普日前表示，已與多國領袖通話，並特別提到中國，稱“中美可以一起解決世界的所有問題”。中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷接受中評社訪問表示，特朗普近來有一系列對中國釋放善意的言論，姑且不論其深層動機，至少表面來看，特朗普有意轉圜中美關係。



劉泰廷研判，特朗普深知，按照目前美國所面臨的國際處境，其明年上任後，勢必得處理多重難題，包括俄烏戰爭、中東衝突、朝鮮半島情勢動盪等，這些議題很多是拜登政府所遺留下的爛攤子，特朗普就職後要單方面處理，一來難度頗高，二來相當費力，而中國作為有國際影響力的強權，在上述問題當中，都能扮演一定程度的角色，所以特朗普執政初期，會先設法改善中美關係，待形勢相對穩定後，才會處理中美競爭的問題。



劉泰廷，中興大學國際政治學研究所博士，兼任興大當代中國研究中心研究員、日韓總合研究中心研究員等職，研究專長包括國際關係理論、國際政治經濟學、東亞國際關係、中國外交政策、兩岸關係等。



特朗普明年1月20日就職，12月16日在海湖莊園舉行記者會，表示已和超過100位國際領袖通話，並特別提到中國領導人，雖然還沒有回應是否出席他的就職典禮，但他們之間有通過書信與良好的對話，並強調“中國與美國可以一起解決世界的所有問題。”



劉泰廷表示，特朗普近期有一系列對中國釋放善意的言論，包括邀請中國領導人參加就職典禮，主動透露兩人有溝通，並不對台灣問題表態，面對媒體詢問“若中國在其總統任內攻台，是否承諾保衛台灣？”也不願正面回應。按照特朗普鮮明的商人性格，這些舉措無疑是希望能與中國交換到某些利益。

