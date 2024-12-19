6千青鳥圍國民黨中央？AI看空拍照只給這數

針對挺綠團體18日在國民黨中央抗議，國民黨青年部前主任陳冠安在臉書發文表示看法。(照:陳冠安臉書) 中評社台北12月19日電／挺綠民間團體昨天號召青鳥到中國國民黨中央黨部前抗議，主辦單位表示現場集結6000人。對此，中國國民黨青年部前主任陳冠安表示，國民黨中央黨部前空間狹小、不適合抗議，他並提到，自己將當時的活動空拍照丟上ChatGPT詢問AI人數，得到現場人數“約在1200至1500間”的回覆。



“立法院”17日通過國民黨團提案，將《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》修正案列入20日院會討論事項前3案，台灣公民陣線18日晚間於國民黨中央黨部外，舉行“冬季青鳥在台北，聲討傅崐萁，究責翁曉玲、許宇甄及北市濫權“立委”究責會”。



陳冠安今天在臉書發文表示，國民黨中央前面的八德路二段非常窄，不適合示威抗議，昨晚的活動也就封閉2個車道，而人行道的寬度，大概只能容納3人並排，一旁的停車場和加油站不是鐵圍籬就是樹籬笆，活動團體又在場地最前頭塞了好幾個帳篷，“場地容納可以說是整個卡的死死的”。他直言，青鳥敢喊出在這種狹窄的場合有6000人參與，難怪他們在5月時可以喊出青島東路容納10萬人。



“理想很豐滿，現實很殘酷”，陳冠安也提到，出於科學驗證的精神，自己還是挑選1張活動當時的人群空拍照丟上ChatGPT，請AI估算照片上到底有多少人，結果得到人數約在1200至1500人的結果，是青鳥所喊出6000大軍的1/4到1/5。



而根據陳冠安貼文中的圖片顯示，AI認為，活動當時的帳篷區和右側道路人群極度密集，佔照片3分之1面積，平均每平方公尺3到4人，此區域估計有1000至1200人。而在活動舞台及帳棚左側，人數則較為稀疏，佔照片6分之1面積，平均每平方公尺1到2人，此區域估計有200至300人，根據上述分析，整張照片人數約1200至1500人。