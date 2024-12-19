台大癌醫周年慶　郭台銘談真愛永存憶亡妻

鴻海集團創辦人郭台銘在台大醫院癌醫中心分院“台大癌醫6週年慶暨公共藝術揭幕典禮”上致詞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電(記者 俞敦平)鴻海創辦人郭台銘今日下午攜妻子曾馨瑩及女兒郭曉玲出席台大癌醫中心六週年慶，活動中，郭台銘以“真愛永存”為題深情致詞，悼念亡妻林淑如，回憶兩人相守35年的點滴，並強調其離世帶給他對生命價值的深刻體悟。郭台銘表示，台大癌醫不僅是醫療場域，更是愛與希望的象徵，並盼透過醫療創新與愛的延續，為癌症病友與家庭帶來支持與力量。



鴻海集團創辦人郭台銘今日下午出席台大醫院癌醫中心分院“台大癌醫6週年慶暨公共藝術揭幕典禮”。該間醫院是在郭台銘捐款下才得以建成並以他母親命名的癌症醫院。



郭台銘於今天的周年慶典禮上，以“真愛永存”為主題，展現對生命與愛的深刻體悟。他身穿永齡基金會背心，頭戴中華隊棒球帽，笑容中帶著一份溫暖與親和力。棒球一直是郭台銘的熱愛，曾在赴美訪問期間，特別繞道飛往西雅圖觀看綽號“國防部長”的前旅美好手張育成的比賽，也在2024大選期間，百忙之中抽空到天母去替U18中華代表隊加油。



活動現場，郭台銘的現任妻子曾馨瑩與女兒、永齡基金會董事長郭曉玲也陪同出席，展現郭台銘一家對這間在郭台銘大力捐款下才得以建成並以郭台銘母親命名的癌症醫院在他們心中有著特別的地位。對郭台銘來說，台大癌醫不僅是一座醫療機構，更是他生命故事的重要部分。2007年，他在經歷至親因癌離世的痛楚後成立永齡基金會，並捐贈超過新台幣250億元協助臺大建立癌醫中心，包括先進的質子治療設備與輻射中心。這座醫院不僅是對醫療技術的追求，更是他對亡妻林淑如的紀念與愛的延續。



在致詞中，郭台銘以深情回憶與林淑如相守35年的婚姻，感慨她的離世雖帶來深刻的傷痛，卻也讓他重新思考生命的價值與意義。他強調，“真愛永存”是林淑如生命的教誨，是超越時空的力量，讓他決心將這份愛與希望延續到更多人的生命中。



郭台銘指出，台大癌醫的誕生，對他來說是一段深具意義的旅程。他感謝醫院團隊多年的努力，讓這座醫院成為病友與家庭的希望堡壘。他提到，“永齡樓”的命名源於其父母名字，象徵愛與希望的延續。六年來，無數病友與醫護人員的故事見證了堅韌的生命力量，也讓郭台銘更加堅信，真愛能跨越時間，成為生命永續的動力。



最後，郭台銘呼籲大家攜手延續“真愛永存”的精神，為病友帶來更多關懷與支持，讓這份愛化為每個人心中的永恆信念。他的話語充滿溫情與力量，讓現場眾人感受到生命中愛與希望的深遠價值。