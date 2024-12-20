中評專論：綠擋選罷法修法　尹錫悅的啟示？

綠營揚言針對藍委發動大罷免，事實上占不到便宜，綠委也會被鎖定罷免。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電（評論員 林淑玲）中國國民黨“立法院”黨團訂20日力推《選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》與《財政收支劃分法》三讀闖關，民進黨動員綠側翼力擋，接連三天出街包圍抗爭。綠營會這麼激烈，重點在準備明年大罷免藍委，奪回“立院”過半席次；不過，以現在的社會氛圍，一旦打開潘朵拉盒子，最後誰佔便宜還很難說！



綠營這次使盡全力擋《選罷法》修法，民進黨開記者會，賴清德親自在臉書發文喊話後，側翼全部動起來，透過綿密組織召人包圍國民黨，昨今都圍“立院”，向藍軍施壓。賴清德執政後反覆使用類似手法，動員路徑外界並不陌生，執政黨動輒號召支持者上街相當少見。惟以18日晚上青鳥包圍國民黨中央的場面來看，明顯與民進黨在野時澎湃的街頭運動有很大落差。



也因動員不給力，綠營只好拿出抹紅老招，宣稱國民黨是大陸的“第五縱隊”等等呼籲支持者要出來擋，但對民間已無新意。



值得注意的是，“立法院”20日雖有三個法案欲闖關三讀，最大衝突點在藍軍擬推動修《選罷法》加嚴罷免規定，包括增訂“罷免連署須附身分證雙面影本”、“罷免同意票要超過當選票數”。目前因罷免不需要身分證導致浮濫，亂簽亂寫的一堆；因此許多人質疑投票須出示身分證，罷免為何不用？基於民眾對個資的保護，“罷免連署須附身分證雙面影本”，將導致罷免難度提高很多，這也是國民黨修法的目的。



民進黨反對罷免加嚴，就是不肯放掉這項隨時可以反攻的工具。台灣這幾年來最著名的罷免案，就是2020時任高雄市長的韓國瑜大選落敗後，又被罷免高雄市長遭到雙殺。他成為台灣第一位被罷下台的“直轄市長”，也鼓舞了綠營。



就政治現實，民進黨想要在“立院”過半已愈來愈難，新一屆“立院”席次，國民黨52，民進黨51，民眾黨8，無黨籍2，讓綠營看到操作空間。這次韓國總統尹錫悅12月3日宣布戒嚴失敗，14日遭到韓國國會彈劾，引爆一連串的政治危機，就是因朝小野大。尹錫悅的案例是否民進黨不惜爆發衝突也要抓住罷免工具拚“立院”過半保護政權的理由，讓人玩味。