中評關注：羅馬重出江湖　賴清德用人唯親

米色上衣為陳水扁子弟兵馬永成。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰延攬“國安會”諮詢委員馬永成出任“行政院政務委員”，將銜接府院全社會防衛相關工作，引發諸多討論。透露出賴清德去年的輔選大將都陸續擔任要職，且美方重視的全社會防衛工作，只能“用人唯親”。觀察海基會秘書長羅文嘉近期的兩岸談話，“賴政府”的親美路線是越抱越緊。



馬永成轉任“行政院政務委員”，讓外界議論紛紛“扁朝大將”回歸，但這也是賴清德“用人唯親”的訊號。賴去年角逐大選時，3月下旬成立“‘總統’大選策略小組”，由新境界基金會副董事長邱義仁三度執掌競選團隊兵符，擔任策略小組召集人，而馬永成、前黨秘書長羅文嘉和扁文膽林錦昌也合體加入大選策略小組，為賴清德角逐大位出謀劃策。



賴清德提名曾任競選總部主委的姚立明擔任大法官、“司法院”副院長，及任用台南幫、賴清德踏入政壇的請益恩師吳豐山出任海基會董事長，用人唯親事證斑斑可考。



賴清德2020年曾挑戰蔡英文遭黨內大力打壓，後續出任副手，也總是被壓抑，無法培養自己的人馬，可以依賴的民進黨台南幫中生代則接連出事，包括前“行政院”發言人陳宗彥涉性招待請辭、前“交通部長”李孟諺因婚外情事件請辭。太陽花學運世代意見領袖，較活躍的也只有“國安會”副秘書長林飛帆。賴清德也只能重用扁朝大將、“隔代用人”，都再再反映出賴清德的人才庫出現斷層。



羅文嘉、馬永成的“羅馬組合”，馬永成重整全社會防衛韌性工作，羅文嘉則擔任海基會副董事長兼秘書長，都反應出賴清德的親美路線越抓越緊。海基會的業務應是交流，但羅文嘉不僅跳上第一線喊“不可能接受九二共識”、在上海台北雙城論壇舉辦前夕，還喊話中國國民黨籍台北市長蔣萬安應向陸方反映一貫道信徒在陸被捕一事，讓原本應充滿良善氛圍的交流論壇增添許多複雜曲折。