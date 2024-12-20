郭育仁：美沖繩駐軍搬遷兩個原因

郭育仁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）日本防衛省14日表示，根據日本與美國十多年前達成的一項協議，沖繩美軍基地的美國海軍陸戰隊已開始搬遷行動，前往關島。中山大學亞太區域研究所所長、“國策院”副院長郭育仁接受中評社訪問表示，搬遷有兩個原因，第一因爲沖繩普天間基地位於市中心影響沖繩發展；第二，美國陸戰隊大量軍隊集中在沖繩不是好事，一般認為沖繩在中國短程彈道範圍內，但除此之外，主要是美軍在太平洋駐軍整體佈局。



他也強調，沖繩戰略性重要性不用講，但軍事基地佔了沖繩十分之一土地，至今都還是日本政府在付租金，主要考量到沖繩本身發展，而美軍也為了因應中國軍力發展，作整體兵力調整。



《美聯社》指出，目前駐守沖繩的美國海軍陸戰隊官兵約19000人。根據美日雙邊協議，有大約9000名官兵需要離開沖繩，除4000人遷往關島外，還有5000人搬遷到夏威夷等地點，最終將駐守沖繩基地的美軍人數減少到10000人左右。



郭育仁，美國南加州大學政治學博士。現為中山大學亞太區域研究所所長、“國策院”副院長、陸委會諮詢委員。研究專長：美日關係與軍事同盟、日本國防政策與國防工業、印太安全議題、兩岸關係。



日本《共同社》也報導，美國軍方表示，美日兩國政府將“持續對加強美日聯盟的威懾與應變能力共同努力”。



郭育仁對中評社表示，這是美日2006年共同調整計劃，但2009到2012年民主黨執政，日本主張要把美軍基地遷出線外，美日互信降低。當時是奧巴馬執政，讓美國對日本非常不滿，搬遷計劃受挫。這除了是日本前首相鳩山由紀夫主張外，日本還要負擔美國陸戰隊搬遷費用，還有新的替代性沖繩美軍基地邊野古。部分美軍從沖繩基地移師到關島，部分也會遷到沖繩北邊的邊野古基地。民主黨當時抗拒，不付移師的錢，邊野古基地工程也因此停止。後來是安倍晉三2012年底回任首相之後，又增加移師費用約20億美元。而邊野古基地去年也大致工程完成，要進行移師的工作，才會有前幾天的新聞。

