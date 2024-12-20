中評關注：鄭文燦絕處求生　主打三招拚無罪

鄭文燦19日在律師陪同下到桃園地院出庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月20日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭起訴，19日首次被桃園地院傳喚出庭，鄭找來王牌律師團應戰，力拚在同案多數被告認罪且有人轉為污點證人的不利情況下，能絕境求生，鄭在庭上更主打檢方誤解、沒有收賄和過去辛勞三招，期盼能搏得法官青睞拚無罪。



鄭文燦19日出庭應訊時，除了瘦了一大圈引起外界關注外，開庭時則是侃侃而談，整個庭訊3小時間，鄭就足足講了超過1.5小時，表現猶如在演講般，鮮少低頭看稿，講到興起時還會比畫手勢，眼神更是不時掃向對坐的桃園地檢署三名檢察官和坐在庭上的受命法官，讓人感覺過去那個能言善道、過目不忘的鄭文燦又回來了。



庭訊前半段，鄭文燦花了整整一個小時詳列20點來解釋都市計劃的規定與目的，主要訴求為起訴他的檢察官對都市計劃規定並未通盤了解，對若干細節與前後因果關係也顯然有所誤解，強調自己和都市計劃案並沒有對價關係，甚至還向檢察官溫情喊話說“人不是神，辦案也不可能100%”，才會造成許多誤會。這是鄭文燦使出的第一招。



第二招是庭訊中後段，鄭文燦主打自己沒有收賄，面對法官追問同案被告且已轉污點證人的廖姓父子送新台幣500萬元到桃園市長官邸的細節時，鄭又花了40分鐘還原被檢方指控收賄的2017年9月14日那晚在市長官邸的經過，並解釋後來如何還錢的來龍去脈，強調不是因為知道廖男被監聽才還錢，兩人並未合意，也不符合社會常理。



第三招是強打過去的辛勞與政績，鄭文燦細數自己擔任桃園市長8年任內，沒日沒夜的全心全意投入市政工作，才能讓桃園市進步得那麼快，講到激動處甚至還一度語帶哽咽表示，他的心中有許多感慨，尤其是在被收押後，心中覺得對太太和孩子非常虧欠，連一起吃飯聊天的時間都沒有，試圖以溫情牌來打動法官。



不管鄭文燦主打的這三招是否有用，鄭的王牌律師團則是主攻《通訊保障及監察法》，質疑檢方涉嫌拿A案監聽譯文來查B案，主張監聽譯文是否合法？檢辯雙方攻防因此你來我往，但眼看中午用餐時間已到，法官甚至一度詢問檢辯雙方下午是否繼續開庭來釐清爭點，後來雖因檢方下午另有庭期而作罷，但也為鄭案下次開庭的精彩程度埋下伏筆。