林祖嘉：大陸釋善意　台灣要更主動接球

前陸委會副主委、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月20日電（記者 楊騰凱）前陸委會副主委、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉接受中評社訪問表示，此次大陸拋出願意讓上海居民來台觀光，台灣應該更主動一點接球，包括解除台人赴陸旅遊的禁團令作為善意回應，讓雙方交流正面發展，我們不該老是把對岸的善意解讀為政治目的。



林祖嘉為美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，曾任政治大學經濟系系主任、“福建省政府主席”、“國發會”主任委員、陸委會副主委，現為國民黨大陸事務部主任。



上海市副市長華源日前來台出席雙城論壇時宣布，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。上海願意開放居民赴台觀光旅遊，所以大陸對台灣的善意還是在？



林祖嘉表示，自己一直認為大陸其實想和台灣交流，但是賴清德一些說法，大陸只好採取一手硬一手軟的兩手策略，但是交流互動是大陸一直都想推動的。其實台灣民進黨政府也希望可以開放交流，可是每次遇上要不要開放交流的時候，兩岸又會有一些相互喊話而停滯，這實在滿可惜的。例如兩岸都想開放對彼此的觀光，卻遇上種種限制。而現在上海方面拋出願意讓上海民眾組團來台觀光，這至少是一個善意，台灣這邊理論上也應該善意回應，表達很樂意對方來。



林祖嘉指出，甚至於台灣這邊也可以更積極一點，面對上海方面宣佈民眾可以來台觀光，台灣大可順勢取消近日台人組團赴陸觀光的“禁團令”，不然也可以宣布開放大陸更多直航點，因為目前台灣只能直航大陸10來座機場，以前在馬政府時代多達60幾座，就是做出一點善意回應，大陸接收到善意後，勢必也願意回應更多，這樣對雙方的交流才能朝正面發展。我們不該老是把對岸開放的善意解讀為政治目的，這樣兩岸交流就會受到影響。