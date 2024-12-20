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青鳥場外聚集聲援綠委 警方包圍防衝場
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2024-12-20 09:50:15
防青鳥衝進議場，警方不敢大意。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）為了力擋選罷法等修法，民進黨昨晚破窗進入議場，並且每個出入口都鎖住。國民黨“立委”至今無法突破。挺綠的經濟民主聯盟等民間團體今天也在“立法院”場外號召青鳥聚集。今天一早“立法院”外就有綠營支持者開始聚集，警方不敢大意，團團圍住青鳥們，避免青鳥衝進“立法院”。
綠營今日的手法，有如2014太陽花學運反兩岸服貿衝“立院”的翻版，衝突隱然再現。
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