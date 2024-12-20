力擋選罷法過關　綠委鎖住議場出入口

議場內現況，綠委用椅子擋門。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）為了力擋選罷法等修法，民進黨昨晚破窗進入議場，連二樓記者席出入的兩個出口也都被大鎖鎖住。中國國民黨“立委”陳玉珍也進到記者席，並且請助理搬來擴音器。民進黨“立委”則高喊，其他擴音器都是不合法，還說若這麼重的東西掉下來，可能砸傷“立委”，造成傷亡。但陳玉珍仍靠著擴音起對抗民進黨綠委。



民進黨“立委”雖然將議場出入口都鎖住，還用椅子堵住，但國民黨試圖破壞進入，民進黨“立委”也在各出入口力擋。

