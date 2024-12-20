【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
】
力擋選罷法過關 綠委鎖住議場出入口
http://www.CRNTT.com
2024-12-20 10:00:51
議場內現況，綠委用椅子擋門。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）為了力擋選罷法等修法，民進黨昨晚破窗進入議場，連二樓記者席出入的兩個出口也都被大鎖鎖住。中國國民黨“立委”陳玉珍也進到記者席，並且請助理搬來擴音器。民進黨“立委”則高喊，其他擴音器都是不合法，還說若這麼重的東西掉下來，可能砸傷“立委”，造成傷亡。但陳玉珍仍靠著擴音起對抗民進黨綠委。
民進黨“立委”雖然將議場出入口都鎖住，還用椅子堵住，但國民黨試圖破壞進入，民進黨“立委”也在各出入口力擋。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
議場內部遭綠委控制 韓國瑜不得其門而入
(2024-12-20 09:54:11)
藍委欲破門被綠委潑水 吳思瑤號召青鳥抗中
(2024-12-20 09:52:17)
青鳥場外聚集聲援綠委 警方包圍防衝場
(2024-12-20 09:50:15)
朝野一早5點多就開拚 綠封鎖議場遭轟戒嚴
(2024-12-20 09:47:26)
綠占主席台 藍悍將陳玉珍單槍匹馬一擋四十
(2024-12-20 08:49:15)
民進黨破窗進議場 學10年前太陽花鎖門
(2024-12-20 08:47:05)