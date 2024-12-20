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議場內部遭綠委控制 韓國瑜不得其門而入
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2024-12-20 09:54:11
國民黨團護送韓國瑜進入議場大樓，但不得其門進入議場。（中評社 楊騰凱攝）
中評社台北12月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案加嚴罷免連署，民進黨籍“立委”昨晚破窗攻入議場霸佔主席台杯葛議事。中國國民黨“立法院”黨團今日上午8時30分護送韓國瑜進入議場大樓，目前藍委正在試圖攻破綠委防線進入議場會議室，讓院會得以召開。
韓國瑜面對媒體詢問怎麼看綠營破窗進入議場時，完全沒有回應。
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