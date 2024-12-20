議場內部遭綠委控制　韓國瑜不得其門而入

國民黨團護送韓國瑜進入議場大樓，但不得其門進入議場。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案加嚴罷免連署，民進黨籍“立委”昨晚破窗攻入議場霸佔主席台杯葛議事。中國國民黨“立法院”黨團今日上午8時30分護送韓國瑜進入議場大樓，目前藍委正在試圖攻破綠委防線進入議場會議室，讓院會得以召開。



韓國瑜面對媒體詢問怎麼看綠營破窗進入議場時，完全沒有回應。

