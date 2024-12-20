藍委欲破門被綠委潑水　吳思瑤號召青鳥抗中

綠委黃秀芳朝門外藍委潑水。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）中國國民黨、部分台灣民眾黨籍“立委”20日拚“立法院”“憲法”訴訟法、選舉罷免法、財政收支劃分法三讀通過，民進黨團19日深夜發動突襲破窗占領主席台，阻擋修法通過。藍委今早欲破門進入議場內，但不得其門而入，綠委用鐵鍊鎖住門口，更對藍委潑水，目前仍僵持。民進黨團幹事長吳思瑤則號召青鳥上街包圍“立院”，一起抗中、抗藍白。



民進黨將議場全面封鎖，直到今早7點多，警方及議事人員才開門，但議場內仍被民進黨用各種障礙物、椅子擋住所有門。國民黨“立院”黨團總召傅崐萁召集藍委開會商討對策後，藍委徐巧芯、丁學忠等人也出動解鎖器具，要進入議場，卻被擋在議場外，一度有破口時，綠委黃秀芳等人則對藍委潑水，部分綠委也在議場外盯梢藍委，互嗆。



議場內8個門全面被民進黨控制封鎖，並拴上鐵鍊、用椅子擋住。2樓媒體席開放，藍委陳玉珍坐鎮，與綠委對嗆。藍委則正從各方面的門口突破中。



陳玉珍批，綠委莊瑞雄等人別用鐵鍊攻擊藍委，綠委把藍委擋在外面，這就是民主？國民黨籍“立法院長”韓國瑜沒進去要怎開會，吳思瑤怕被罷免嗎？綠委許智傑則拿出“尖叫雞”朝著陳玉珍狂按。莊瑞雄嗆陳玉珍跳下來啊。

