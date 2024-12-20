郭正亮析台灣下次大選變數　烏克蘭被美拋棄

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電／馬英九18日至26日率“大九學堂”學員訪問大陸，出席在哈爾濱舉辦的“海峽兩岸青年冰雪節”活動。針對馬英九此行對中國國民黨有幫助嗎？前“立委”郭正亮表示，真正會影響到2028年“總統”跟“立委”大選主要的變數，明年就要出現，就是烏克蘭被美國拋棄的效應。



根據《中時新聞網》報導，有網友19日在《亮話天下》網路直播節目中問到，馬英九再度訪問大陸，對國民黨有幫助嗎？郭正亮回應，馬英九純粹是民間訪問，這一次是去哈爾濱，跟政治關係不大。真正會影響到2028年“總統”跟“立委”大選主要的變數，明年就要出現，就是烏克蘭被美國拋棄了，不得不跟俄羅斯和解，因而喪失領土。



郭正亮認為，民進黨最恐懼的議題，就是烏克蘭。明年特朗普上任之後，眼看著就要強壓著烏克蘭上談判桌，全世界都會認知烏克蘭被美國拋棄了，不得不跟俄羅斯和解，因而喪失領土。順這個勢，一定會有一個訴求出現。他認為，民進黨沒有辦法招架，也就是只要民進黨執政、賴清德繼續執政，台灣會被認為是第二個烏克蘭。



郭正亮接著指出，2028年換成國民黨跟民眾黨主打一個口號“今日烏克蘭，明日台灣”。賴清德只要當選連任，台灣人一想到“今日烏克蘭，明日台灣”，你看人民怕不怕。