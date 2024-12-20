藍綠爭奪主席台開打　哀嚎聲四起

藍綠委在主席台上纏鬥。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案加嚴罷免連署，引發藍綠激烈衝突。民進黨籍“立委”昨晚率先攻入議場霸佔主席台，中國國民黨籍“立委”在今天早上反攻破門而入，朝野為爭奪主席台激烈衝突，彼此都殺紅了眼，扭打推擠不斷，議場不斷爆出哀嚎聲，情況慘烈。



“立法院”院會今日將審查三大政治性法案，包括加嚴罷免連署的《公職人員選舉罷免法》，要求“行政院”釋出財源的《財政收支劃分法》及提高“釋憲”判決門檻的《“憲法”訴訟法》。綠委昨夜打破窗戶攻入議場，藍委則在今早反攻，突破綠營封鎖進入議場，並全力排除在主席台上的綠委。



綠營使出策略，讓眾多女綠委緊抱著主席台，男性藍委礙於性別因素，難以一下子將女綠委全面排除，僅藍委陳玉珍較無性別顧忌，在主席台上奮力與女綠委們纏鬥。



綠委許智傑今日動作激烈，屢屢與藍委衝突，不過遭到藍委黃健豪、洪孟楷、黃仁輪番壓制。



藍委林沛祥在主席台前一度遭到綠委鎖喉，不過他仍奮勇往主席台進攻。



另一名藍委張智倫也扮演推進箭頭的角色，率先攻上主席台，並且用背頂著女綠委，一邊推進一邊避免性別糾紛。



整體而言藍委的戰鬥力與氣勢十分強勁，綠營不見得能守死主席台。