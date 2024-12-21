劉必榮：稀土禁令顯示中國有底氣反制美國

台灣東吳大學政治學系教授劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月21日電（記者 鄭羿菲）台灣東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問表示，中美貿易戰、科技戰是結構性問題，不會因為美國總統的更迭就忽然不打，在中美之間沒有互信的情況下，美國總統當選人特朗普也不見得會推翻美國總統拜登頒布的半導體管制政策。不過，中國比起過往比較有計劃、有能力地去反制美國了。



劉必榮說，中國2023年的稀土產量約占全球三分之二，也有國防相關研究報告顯示，“稀土禁令”會影響美國1千多個武器生產部門，但稀土、美債武器化，學界已討論很多年了，美國應有所儲備，否則代表美國也找不到稀土資源的替代方案，且稀土禁令會否嚴格到連第三方都執行，這都還有待觀察。



美國總統當選人特朗普將於1月20日上任，拜登下台前，中美科技戰升溫，美國在12月2日對中國半導體業再祭出管制，將140家大陸企業列入黑名單，限制大陸取得重要晶片組件及人工智慧（AI）科技；《紐約時報》也報導，拜登政府準備動用《貿易法301條款》，對中國生產的成熟製程半導體展開調查。



中國則在12月3日公告，對鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等稀土相關“兩用物項”對美國出口進行嚴控；南華早報引述美國國防情報公司戈維尼（Govini）的報告指出，這將影響美國1千多個武器生產部門、超過2萬個零件。美國的核子飛彈計劃也依賴這些關鍵礦物。中國也在9日宣布將對輝達（NVIDIA）展開反壟斷調查。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮接受中評社訪問表示，雖然拜登下台前大動作展開對中科技戰限制，但即便是特朗普上台也不見得會推翻，因為中美科技戰是結構性問題，當美國持續視中國為競爭對手時，“小院高牆”政策只會越來越高。特朗普“讓美國再度偉大”的口號，代表中美之間未來無論是貿易戰、科技戰都免不了。