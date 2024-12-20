青鳥憤怒欲衝“立院”　親賴綠委喊話別衝動

多名藍委圍在韓國瑜旁邊，確保他能夠順利主持議事。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”昨晚破窗進入議場，最後在國民黨“立委”人數優勢下，綠委被排除，在“立法院”外集結的民進黨支持者“青鳥”非常憤怒，一度要推擠警察衝進“立法院”，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在外坐鎮。賴清德子弟兵、民進黨“立委”林俊憲在臉書呼籲群眾不要衝動，請大家記得，我們依然掌握行政權，就交由行政和司法來抗衡，權力分立是我們最強大的武器。



“立法院”處理《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，場外的上千青鳥在部份綠委鼓舞下，情緒十分激動。



林俊憲提及，先向大家抱歉，我們沒能成功守住主席台。知道場外的大家很憤怒，但還是要請大家優先保護自己，不要衝動。



他指出，請大家記得，我們依然掌握行政權。失序的立法，就交由行政和司法來抗衡，權力分立是我們最強大的武器。這三部惡法，各自有各自的應對方式。例如財劃法，將會嚴重影響中央行政部門的運作，那“行政院長”是否應拒絕副署？阻止惡法施行？藍白不滿意就來提倒閣，讓民意重新洗牌見真章。當然，這不符合慣例，但藍白的所作所為就是要顛覆憲政，慣例已經無法約束這群人，是時候思考打破慣例了。



林俊憲表示，國家存亡危機，已不再是“立法院”內自己的事，民進黨作為執政黨，必須與行政部門共同應對。謝謝場外大家的聲援，接下來，就讓賴清德、“行政院長”卓榮泰和民進黨團一同思考對策，請大家放心，我們不會眼看台灣毀滅在藍白手裡。