柯文哲辭民眾黨主席　邱臣遠不表態

邱臣遠今日受訪回應柯文哲辭黨主席一事。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲日前請求辯護律師團遞狀聲請“請求准許寄送文件”遞送黨主席辭職信，已被台北地方法院裁准，消息曝光後引發熱議，民眾黨中央則發表聲明強調尚未收到相關文件。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日出席活動時受訪表示，一切以黨中央的說明為主，他最重要的工作還是專心市政。



邱臣遠今日出席“北台區域發展推動委員會”第21屆首長會議，包括中國國民黨籍新竹縣長楊文科、苗栗縣副縣長邱俐俐、新北市副市長劉和然、宜蘭縣副縣長林茂盛、基隆市政府秘書長方定安、桃園市政府副秘書長金志聿、台北市政府副秘書長王玉芬等人都到場出席。



台北地院今日證實，因案在押的民眾黨主席柯文哲日前請求辯護律師團遞狀聲請“請求准許寄送文件”遞送黨主席辭職信，且已裁准。民眾黨中央則回應指出，尚未收到相關文件，後續收到文件後才能釐清內容，並由黨內開會處理，而非由法官自行透過主文宣告判定柯的“辭職生效”。



對此，邱臣遠今日在會後受訪時表示，黨中央已有做出回應，就以黨中央的說明為主。他現在最重要的工作就是“專心市政、認真工作”，會秉持“民意、專業、價值”的核心理念，全力推動市政工作，並將新竹市政放在首位。



邱臣遠強調，政治要落實在人民生活的每一天，他會以“民眾第一，市民優先”的理念，與市府團隊持續努力讓市政穩健向前、認真過好每一天，並積極回應市民及所有支持者的期待。