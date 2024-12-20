選罷法修法二讀通過罷免連署須附身分證影本

選罷法相關修法條文二讀通過。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日審查中國國民黨“立法院”黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正草案，要求罷免連署應附上身分證正反面影本，加嚴連署審查機制。儘管今日院會一度遭到民進黨籍“立委”霸佔主席台杯葛，不過國民黨籍“立委”最後仍成功奪回主席台恢復開會，選罷法修法也獲得二讀通過。



民進黨則表達抗議。



“立法院”院會今日審查三大政治性法案，包括加嚴罷免連署的《公職人員選舉罷免法》，要求“行政院”釋出財源的《財政收支劃分法》及提高“釋憲”判決門檻的《“憲法”訴訟法》。綠委昨夜打破窗戶攻入議場，藍委則在今早反攻，突破綠營封鎖進入議場，並全力排除在主席台上的綠委，最後重新奪回議場控制權。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜上午11時40分成功走入議場站上主席台宣布開會，藍委擠在韓身旁嚴密保護，確保議事可以進行。大約1時30分左右，韓國瑜退回院長室稍作休息，改由副院長江啟臣擔任主席，繼續審查修法。



最後選罷法相關修法條文順利在院會二讀通過，完成二讀時現場藍委興奮鼓掌。



選罷法新版本規定罷免連署應附上身分證正反面影本，加嚴連署審查機制，以防綠營啟動大罷免潮。



修法也新增規定罰則，未經同意偽造、假冒提議或連署者，可處5年以下有期徒刑、拘役或罰新台幣100萬元以下罰金。