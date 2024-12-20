北台8縣市首長會議不積極　楊文科暗酸

楊文科今日出席北台8縣市首長會議致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月20日電（記者 盧誠輝）“北台區域發展推動委員會”第21屆首長會議今日在新竹市國賓飯店舉辦，但8縣市首長中卻衹有2縣市首長親自到場出席，其他6縣市僅派副市長、秘書長或副秘書長出席，讓與會的中國國民黨籍新竹縣長楊文科在致詞時忍不住暗酸表示，北台8縣市首長會議未受重視，也不積極，能發揮的功能不如中台灣8縣市首長會議。



楊文科今日出席“北台區域發展推動委員會”第21屆首長會議，包括台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣副縣長邱俐俐、新北市副市長劉和然、宜蘭縣副縣長林茂盛、基隆市政府秘書長方定安、桃園市政府副秘書長金志聿、台北市政府副秘書長王玉芬等人都到場出席。



楊文科在致詞時先是誇讚邱臣遠在五星級飯店舉辦北台8縣市首長會議的用心，但隨即話鋒一轉指出，北台8縣市首長會議從2004年舉辦到現在已21年，過去發揮了很大的功能，他不希望一代不如一代人，應該要一代比一代強，因為北台8縣市的人口就幾乎占了台灣的一半以上，但土地面積並未占到一半，可見北台8縣市首長會議有多麼重要，他相信北台8縣市首長應該心知肚明。



楊文科說，他經常在思考，北台8縣市首長會議是否有什麼應該做的事情沒有做？大家都知道過去台灣是重北輕南，現在則是重南輕北，他很高興“行政院”提出要均衡台灣的方案，中央終於知道要均衡台灣的發展，而過去地方沒有被重視到的，要如何把它提升？都是很重要的議題。



他舉例，現在“直轄市”和一般縣市有很多不公平的地方，讓一般縣市要服務鄉親有很多無奈的地方，因為現在所有地方政府的編制是依據1998年“精省”時所訂下來的組織編制，但現在許多非“直轄市”的人口都不斷成長，但非“直轄市”政府所掌握的資源卻太少了，所以他希望地方制度法應該要修改。



楊文科認為，很多非“直轄市”政府現在所面臨的狀況是人少事繁，非“直轄市”的副首長編制也應該要更合理彈性，應該依照台灣總人口數的2%來看，若有超過就該增加副首長編制，北台8縣市的“直轄市”首長應該要為此站出來。楊感嘆，像新竹縣也有加入的中台灣8縣市首長會議就很積極，但北台8縣市首長會議就不積極，對很多事情都沒有去關心。



楊文科呼籲，身為北台8縣市的首長應該要更努力，一定要為鄉親多著想，因為現在還有許多問題需要解決，北台8縣市的首長應該要帶頭當領頭羊，為台灣未來的發展發揮關鍵作用，所以他誠摯建議北台灣8縣市首長應該發揮更重要的功能。