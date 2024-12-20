柯建銘證實原規劃青鳥衝進占議場　最後煞車

民進黨團總召柯建銘證實，原本規劃青鳥闖入“立院”癱瘓議事，但怕流血喊卡。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）“立法院”20日審查中國國民黨“立法院”黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正草案，加嚴罷免連署審查機制，三讀通過。“立院”外的青鳥激憤，高喊“支持‘釋憲′”！”民進黨“立院”黨團總召柯建銘證實原本規劃青鳥闖入、占領“立院”、癱瘓議事，但怕發生流血衝突才不得不喊停。



今日下午2點多，綠委在表決時被全面壓制，國民黨的優勢人數下，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣宣布國民黨版選罷法三讀通過。



院外青鳥群情激憤，怒吼“沒有討論、不是民主、停止開會、支持‘釋憲′！”目前尚未如中午那般，欲闖入“立院”，“立院”大門已被警方深鎖。青鳥團體、經濟聯合民主稱現場已約7000人，雖下毛毛雨，人數仍未減。



柯建銘也在院外抽菸，並親自坐鎮青鳥聚集現場，綠委王定宇、莊瑞雄等人紛紛上前關心柯建銘拄著拐杖的身體。



媒體問，傳出民進黨團原本規劃放青鳥衝入“立法院”占領議場，最終臨時喊卡？柯建銘證實，本來就是希望大家可衝進去占領議場，讓所有議事都不能做，只要撐過1個月，國民黨惡行就不能遂行，後來擔心發生流血事件，不得不阻攔。



柯建銘受訪痛批，國民黨、民眾黨意圖修法摧毀台灣民主、台灣價值，讓民進黨無法執政，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌是癱瘓台灣的三大惡人。



柯建銘說，藍白用廉價方式催毀台灣民主價值，這是最大的威脅，也是非常嚴肅的問題，一旦選罷法、財劃法、憲訴法修法通過後，藍白未來做什麼事情就毫無忌諱，任何毀憲亂政的法案都會“合憲”，未來3年台灣處於高度不安，摧毀民主，也讓民進黨無法執政。



柯建銘嗆，罪魁禍首是韓國瑜，毀憲亂政是傅崐萁，黃國昌負責說謊，藍委連自己對於修法內容都不瞭解。