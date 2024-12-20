國民黨轟卓榮泰：感佩蠻橫行徑　助長暴力

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電／民進黨“立委”霸占議場，場外青鳥到場聲援，“行政院長”卓榮泰上午透過發言人表示感佩願上街捍衛民主程序的民眾。對此，國民黨表達嚴厲譴責，批評“行政院”根本是“助長暴力”，卓榮泰成為縱容暴行、製造對立、傷害民主的最大幫凶。



國民黨強調，民進黨“立委”不顧民主秩序，破壞“立法院”公務，強行以暴力手段強佔“立法院”議場，已是民主運作的最壞示範；但讓人民意料之外的是，民進黨的黨、政居然聯手“助長暴力”，在“立法院”之外，民進黨祕書長林右昌及組織部竟然帶頭動員黨公職包圍“立法院”；“行政院長”居然發聲明敬佩暴力行為，難道民進黨的黨公職高官要教導台灣的年輕人，只要得不到就暴力相向嗎？



國民黨指出，已經執政的民進黨不改“暴行”本質，只要不如意，就蠻橫以對；若以暴力行徑也無法解決，就煽動民眾一起蠻幹，在“立法院”外，民進黨“立委”鍾佳濱帶頭為民眾剪除柵欄；民進黨“立委”王世堅、王定宇在場外比手勢叫群眾進來；甚至有民進黨“立委”試圖阻擾警察維持秩序、要引導民眾進入“立法院”等，種種行徑讓台灣人民瞠目結舌，難道民進黨的黨政聯手，要實現“國會”戒嚴”嗎？也令人質疑民進黨不用暴力就不會執政嗎？不用暴力就不會審議案嗎？



國民黨強調，身為執政黨的民進黨帶頭作亂，為了政治利益，以偏頗的資訊意圖升高群眾的仇恨情緒，嚴重傷害台灣的民主制度。兼任民進黨主席的賴清德還要繼續躲在“總統府”，看著民進黨子弟兵傷害台灣民主，賴清德繼續做擁政治利益嗎？請賴清德出來面對，向社會大眾鄭重道歉。