台需攻擊無人機多少架？陸軍參謀長喊2千架

彈簧刀300型無人機。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電／台軍方以“獵鴞專案”建案，編列總數新台幣115億元向美方採購291架Altius 600M-V與720架空境公司彈簧刀300無人機，總價達3.6億美元軍售案。但9月以新台幣52.7億餘元決標，與先前美方公告新台幣115億價差將近一半，陸軍多出價差60億元可再增購無人機，預算不要繳庫。台陸軍參謀長陳建義中將18日表示，陸軍反甲型無人機需求缺口近2000架，希望能增購以加強部隊不對稱戰力。



媒體報導，陸軍代號“獵鴞專案”，美國購買685架人員殺傷（Switchblade 300）、291架反裝甲（Altius 600M）的攻擊型無人機，總預算金額為115億3640萬餘元，2025年編列第一年的預算為52億餘元，但美方同意軍售後，提出“獵鴞專案”2型裝備的發價書，合計卻只需要55億餘元，與原本115餘億元差距頗大。陸軍司令部想採用“修訂原案發價書”的方式來執行增購兩種攻擊型無人機。



但由於“立委”質疑，因此19日“立院”進行預算審查陸軍“攻擊無人機飛彈系統”，表決通過刪減45億7960萬元，保留6億2430萬3000元。2案由於部分“立委”有不同意見，經財政委員會提報院會處理前，仍需進行黨團協商。



台軍方也表示，各型無人機為現在戰場不對稱戰力之重要運用方式，採購“人員殺傷型（彈簧刀300）”及“反裝甲型（ALTIUS600M）”無人機系統，具偵打一體功能，搭配多重情資獲得手段與戰術運用，可於防衛作戰進程有效殺傷登陸之敵人員及裝甲車輛。