藍白聯手修“憲訴法”　綠委批輸不起

江啟臣主持院會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）“立法院”下午繼續處理《憲法訴訟法》條文修正草案，民進黨“立法院”不分區“立委”沈伯洋發言痛批，當時“國會”濫權法案，很多前後矛盾條文，他怎麼提醒都沒有用，最後被大法官宣告“違憲”。自己訂出來法律被大法官認定“違憲”，國民黨輸不起現在就要來修《憲法訴訟法》，要九成大法官說你“違憲”才是“違憲”，這是舉世獨創，是非常嚴重的立法錯誤。



沈伯洋指出，下周就要進行大法官人事同意權，只要修法通過，就要依照你們意志綁架大法官，要九成大法官說“違憲”才是“違憲”，最後沒有法律宣告“違憲”之下，那陸配取得身分證6年變4年，與中天條款就可以通過，這就是藍白陣營的目的。



根據國民黨最新的修正動議，包括本法所稱大法官現有總額，係指“中華民國憲法”增修條文第五條第一項所定之大法官人數。大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達“中華民國憲法”增修條文第五條第一項所定人數時，“總統”應於2個月內補足提名。



國民黨修正動議，增加“總統”應於2個月內補足提名，原本修正動議並未加入，但是台灣民眾黨則有加入這部分。後來國民黨最新的修正動議也加入這部分。



民進黨“立委”鍾佳濱表示，一但修法通過“憲法法庭”將永遠無法運作，因為下周二大法官人事同意權國民黨只同意兩個，民眾黨也同意兩個，民進黨如果不願意配合，就會通過這個卑劣的訴訟法。不讓大法官有機會嚴重牴觸“憲法”分權，“立法院”凌駕司法權，沒有10位大法官也不能開“憲法法庭”，只要下周大法官人事同意權兩位沒通過，“憲法法庭”就會葬送在藍白手中。



民進黨“立法院”黨團幹事黨吳思瑤表示，民眾黨今天最新端出來的《憲法訴訟法》跟國民黨一樣換湯不換藥，“立法院長”韓國瑜躲起來了，不敢出來，只好叫一位2號魁儡江啟臣來主持議事。