藍批綠委打破議場3扇窗封死6道門　像小偷　

國民黨針對民進黨19日晚間闖入議場，在臉書發文指出綠營共打破3扇窗戶、以三秒膠封死6道門！(照:國民黨臉書) 中評社台北12月20日電／“立法院”院會今天排定審查《選罷法》、《憲法訴訟法》以及《財劃法》修正案草案，民進黨“立委”不僅場內極力阻擋，場外也集結逾5000名民眾施壓，一度打算衝入議場內。對此，國民黨在臉書發文表示，國民黨遵守議事規則，連夜守在議場外排隊進場，展現對民主程序的尊重。然而，民進黨卻選擇用暴力踐踏程序正義，昨晚以破壞民主為手段，強行闖入議場利用椅子霸佔主席台，剝奪在野黨正常投票的權利。



國民黨指出，民進黨破壞議場數據總計：打破3扇窗戶、用三秒膠封死6道門！



國民黨表示，賴清德口口聲聲說要“理性”、“遵循民主程序”，如今卻縱容民進黨議員用這種粗暴手段破壞議場秩序。難道這就是民進黨所謂“全球領先的民主”嗎？少數無法尊重多數，就像小偷一樣爬窗破門佔領主席台，這樣的行為，不僅讓台灣的民主形象蒙羞，更將“立法院”變成民進黨的鬧場。



國民黨說，民進黨的手段令人聯想到韓國總統採取戒嚴的手法，以極端手段對抗多數在野黨，這是對台灣民主精神的嚴重挑釁，也是對“國會”殿堂的極大侮辱！台灣民主化幾十年，早已建立完善的議事規則，如今卻被民進黨當家鬧事踐踏殆盡。



國民黨嚴正呼籲民進黨立即停止這些無法無天的行徑，回歸理性與程序，還給“立法院”正常的運作空間。執政黨應該成為捍衛民主的表率，而非成為暴力的代名詞。台灣民眾不會容忍這樣的暴力路線，我們將堅定守護民主，絕不讓台灣走回暴力支配的惡性循環！