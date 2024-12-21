陳毓志：赴陸禁團令不撤　台明年景氣難突破

高雄市觀光協會理事長、飛揚旅行社副總陳毓志，舉起今年獲頒的國際金旅獎。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月21日電（記者 蔣繼平）針對台官方未解除赴陸禁團令對旅行業的影響，高雄市觀光協會理事長、飛揚旅行社副總陳毓志接受中評社訪問表示，旅行社都以出境旅遊為主，無法組團去大陸玩，業務量就少一半，對高雄來說影響最大，因為南部客人去大陸玩的比例較高。他評估這兩年爆發性出遊達顛峰，難再突破，今年損益兩平、能小賺就不錯，但赴陸禁團令不解除，對明年景氣只能持平看待了。



陳毓志，1976年生，成功大學會計系學士。擔任飛揚旅行社副總，是二代接班，業界資歷11年。今年4月接任高雄市觀光協會理事長，協會涵蓋高雄市的旅館、觀光旅館、旅行社、伴手禮店等產業，近50家業者。



陳毓志表示，旅行社的生意來說，會有8、9成以從事出境業務為主，一小部分專門做入境業務，主打接待海外來台的遊客。“國旅”市場比例佔很小，因為台灣人自己就會出去玩，除非像員工旅遊、或是里長團那種才需要組團。因此以出境業務為主的話，不能組團去大陸玩，業務量至少就少一半，影響就很大。



陳毓志表示，出境業務少掉大陸市場這一塊，對高雄來說影響最大，因為南部客人組團去大陸玩的比例比較高，因為南部客群很多都是40、50歲，加上大陸與台灣語文相通，市場比例還是很大。所以這段時間以來，高雄旅行公會也一直大聲疾呼要求開放禁團令，代表許多業者都有壓力，公會必須來替大家發聲爭取。



陳毓志也嘆“大陸這一塊的旅遊市場一定要做，不做會餓死，不然老闆怎麼付員工薪水！”飛揚旅行社員工將近40人，疫情前曾有80人規模，除了高雄總部，台南、嘉義也有據點，疫情縮減剩下10名種子幹部，光是資遣費就付了新台幣3000多萬，疫情期間轉型活動行銷整合公司，靠接案、辦活動發展第二專長撐過。



陳毓志表示，解封後旅行社業務持續增加，當初封閉太久，客人一下子全跑出來，所以去年度開始到今年都跟著航班逐漸恢復，業務量也跟著增加，所以看到上市櫃的大公司業績都還不錯，他自己則是一半一半、損益兩平，今年度小賺一點應該沒有問題，但出境熱潮可能到今年達到最大化，明年難再突破。



陳毓志表示，明年赴陸禁團令若持續，那旅遊業景氣可能就是這樣子，就是持平，所以還是希望減緩因為兩岸不穩定對旅行業造成的影響。針對大陸市場這一塊，旅行社還是希望正大光明招攬生意。