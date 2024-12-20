憲訴法提高判決門檻三讀　藍挺民眾黨版本

“立院”審理《憲法訴訟法》第4條及第95條修正草案，經舉手表決後，韓國瑜敲下議事槌，草案三讀通過。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）“立法院”下午繼續處理《憲法訴訟法》第4條及第95條修正草案三讀，中國國民黨在這兩條條文修正時，全部支持台灣民眾黨的修正動議。



民眾黨“立委”黃珊珊日前針對“考試院”人事同意權蓋了廢票，民眾黨封殺名單與國民黨不同，導致只刷掉“考試委員”被提名人柯麗鈴。國民黨今天力挺民眾黨版本修法，為下周二“司法院”正、副院長、大法官被提名人同意權行使，拋出合作意向。



台灣民眾黨團上午召開記者會，“立委”黃珊珊指出，民眾黨團今送案“憲法訴訟法”第30、43條再修正動議：第一、針對“憲法法院”參與評議的大法官人數最少是10人、“違憲”宣告最少要9人，這是參酌許多先進國家制度及徵詢非常多學者專家的意見，不致於會發生“一致決”的情況，但低於門檻的部分，大法官得不受理，“也就是說沒有達到這個門檻，不能隨便做判決。”



台灣民眾黨版本第四條修正動議為“憲法法庭”審理規則，由“司法院”定之。前項規則，由全體大法官議決之。大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達“中華民國憲法”增修條文第五條第一項所定人數時，“總統”應於二個月內補足提名。而國民黨修正動議則多了“本法所稱大法官現有總額，係指中華民國憲法增修條文第五條第一項所定之大法官人數。”這個條文是民進黨與台灣民眾黨黃珊珊之前認為有爭議的條文。國民黨在這次修法上退讓，配合台灣民眾黨。



台灣民眾黨《憲法訴訟法》第95條修正動議為，2024年12月20日修正之條文，自公布日起施行。



“立法院”下周二將針對“司法院長”被提名張文貞、副院長被提名姚立明、以及5位大法官被提名人行使同意權。