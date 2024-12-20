被女藍委打爆？女綠委控徐巧芯殺紅眼

綠委陳亭妃PO出腿部受傷的照片。（照片：陳亭妃臉書） 中評社台北12月20日電／“立法院”20日對決《憲法訴訟法》、《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》二、三讀，藍綠爆發激烈肢體衝突，民進黨籍“立委”林楚茵左手遭外旋、陳亭妃腿部受傷、黃捷遭勒脖、陳培瑜稱遭踹頭，頭部腫起、林宜瑾稱身上都是血跡。



民進黨昨晚闖入議場後封鎖大門，男綠委守住大門、女“立委”則緊抱主席台，國民黨“立委”7點進場後，三路分進合擊，上午10點38分成功占領主席台，將綠委全數清場，多名綠委受傷掛彩。



陳亭妃在臉書貼出腿部受傷包紮的照片，嘆說遇到陳玉珍、徐巧芯，不論如何防衛，還是受傷了，“任何議事攻防都沒有問題，但當我親眼看到陳玉珍、徐巧芯殺紅眼對同事的狠勁，只能說可怕”。



黃捷也指控，遭多個國民黨“立委”用人數優勢包夾，陳玉珍從後面把她抱住勒脖，雖拉著柯志恩施力撐住，但隨即遭游灝、黃健豪、羅廷瑋推擠，還有顏寬恒、鄭天財順勢把他架出，拚盡全力仍沒能守住。混亂中她反手回擊翁曉玲一掌，似乎把翁的眼鏡打歪，本黨許多女“立委”也已紛紛掛彩。



陳培瑜在受訪時也哭訴，國民黨4人把她壓在地上，一直踹她，左邊的腳都已經瘀青了，甚至還有人踹她的頭、勒她的脖子，陳玉珍在看不到的地方一直攻擊她的肋骨與脖子，本來以為沒事，但一出來頭已經腫起。



林楚茵也自述左手遭藍委大力拉扯、“外旋”，無法施力、肩膀疼痛，包紮後坐上救護車送醫檢查，包紮後又再次回到議場。



民進黨也在官方Threads發文指控，顏寬恒拿椅子丟王定宇、陳玉珍徐巧芯狠踹陳培瑜致傷、陳玉珍暴力推倒黃捷、陳玉珍用鋼鞋狠踩林宜瑾、麥玉珍勒腹抱摔吳思瑤、高金素梅勒脖吳沛憶、廖先翔剪刀腳惡意攻擊林淑芬、徐巧芯助理謝克洋企圖帶利器進議場。還有吳思瑤由醫師協助查看傷勢的畫面。不勝枚舉，列都列不完。