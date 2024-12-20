藍軍戰神陳玉珍受傷了！頭有點暈

藍委陳玉珍戴上安全帽要擠進主席台，但女綠委們寸步不讓十分堅持。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電／“立法院”今早爆發朝野嚴重肢體衝突，多名朝野“立委”因而受傷。中國國民黨籍“立委”陳玉珍再突破民進黨女“立委”佔領主席台時，一人挑戰多人，雖成功排除，但也因此受傷。



民進黨“立法院”黨團因不滿國民黨“立法院”黨團欲在20日院會強行通過《選罷法》、《財劃法》與《憲法訴訟法》等爭議法案。昨夜突破國民黨防守破窗進入議場，並將門鎖死。今早藍委突破綠委防線攻進議場，不過女綠委仍死守主席台，多名藍委試圖將綠委們一個個拉開推出議場，現場響起一片綠委的慘叫聲。



有“金門坦克”之稱的藍委陳玉珍更直接衝上前幫忙拉人，只見陳玉珍不費吹灰之力將綠委黃捷“彈飛”，更將黃捷一把推向議場門口，黃捷慘無招架之力；後藍委們成功攻下主席台，並高喊要開會。



陳玉珍與若干女性藍委將緊抓主席台的一眾女性綠委，一一拉開並推出議場，成功清場。但過程中，陳玉珍也因而受傷。



陳玉珍說，感謝大家的關心，她在衝突過程中，頭去撞到椅子的腳，頭有點暈，嘴唇被民進黨“立委”林宜瑾踢到紅腫，右大腿瘀青。



事實上陳玉珍今天“戰力強”，撂倒多位女綠委。綠委陳亭妃就在臉書貼出腿部受傷包紮的照片，嘆說遇到藍委陳玉珍、徐巧芯，不論如何防衛，還是受傷了。綠委黃捷則說，陳玉珍從後面把她抱住勒脖。陳玉珍為奪回主席台，一度強勢清場，將原本守在主席台前方的黃捷硬生生拖出來，2人雖爆發一波推擠，但最終黃捷仍被拉離主席台現場。