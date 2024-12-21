李其澤析沖繩美軍調關島　並非撤退

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月21日電（記者 方敬為）駐日美軍陸戰隊近日宣布，將落實減輕日本沖繩軍事負擔的協議，將部分駐軍兵力移往關島。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，部分觀察認為，此舉代表美軍正在去風險化，撤守第一島鏈，但觀察美軍近期在西太平洋地區的軍事部署，其實是不減反增，調動沖繩駐軍兵力，是為了更全面的戰略考量，而非撤退。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



據日本NHK報導，駐紮於沖繩的美國海軍陸戰隊，已經啟動遷往關島，初步將有100名軍人移往關島，此項部隊調動計畫，旨在將約9千名的美國海軍陸戰隊員，陸續從沖繩調到關島和夏威夷。相關行動是根據美國與日本政府為減輕沖繩美軍基地負擔所達成的共識。



針對美軍調整沖繩駐軍，李其澤表示，美國目前在日本的駐軍規模約為5萬多人，其中沖繩島約占1.9萬人，顯示出沖繩在美國西太平洋戰略中的重要地位，沖繩作為美國第一島鏈戰略的核心位置，是美軍維持對西太平洋區域控制力的重要基石，因此，美軍不可能放棄該地的軍事部署，尤其此次調動的規模僅100人，代表美軍也不打算很快速的調動與日本協議的9000人目標。



李其澤指出，事實上，早在2012年，美國就已經擬定了調整駐日美軍部署的計劃，預計從沖繩逐步撤出約9000名士兵，其中4000人將分批部署至關島。而此計劃的核心目標並非撤出第一島鏈，而是分階段擴展美軍在西太平洋地區的影響力。這種部署調整反映了美國軍事策略從單點駐軍向多點分散的轉變，意圖強化其整體防禦能力。



他說，美國正在打造多層次島鏈戰略，美國的西太平洋戰略不僅限於沖繩，從第一島鏈的沖繩到第二島鏈的關島，再延伸至第三島鏈的夏威夷，美軍正逐步完善其多層次島鏈戰略部署，這並非撤退，而是更全面的佈局。