台佛教團體非洲行善　傳授兒童少林功夫

非洲失親兒少學習少林武術。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月21日電（記者 方敬為）台灣阿彌陀佛關懷中心（ACC）透過在台募款，投入非洲地區失親兒少關懷，教導英語、華語、中華文化甚至少林功夫，幫助非洲孩童健全成長。每年並舉辦“行願非洲‧感恩之旅”慈善巡演，安排ACC非洲院童來台演出，台中場於21日登場，這些非洲兒少不只中文流利，還打著一套凌厲的少林功夫，相當特別。



ACC在非洲救助逾2萬孩童，12月21日將在中興大學惠蓀堂舉辦“行願非洲‧感恩之旅”慈善巡演。機構創辦人慧禮法師與28名來自史瓦帝尼的孩子，20日於台中市政府舉辦宣傳記者會，非洲的孩子們現場表演當地傳統舞蹈，並合唱中文歌，表演少林武術，驚豔全場。



台中市政府副秘書長張大春出席記者會致詞表示，ACC在非洲6個國家設立7個院區，照顧助養失親兒少，以中、英文授課並規劃中華文化及武術訓練，不少院童畢業後繼續來台升學，培養多元能力與成長茁壯的機會。今年院童們將帶來一場融合中文、英文、歌唱、舞蹈、作曲、功夫和肢體語言的創作音樂劇，非常精彩，邀請閤家觀賞。



ACC創辦人慧禮法師分享，來自史瓦帝尼的院童原來在部落過得很艱辛，能吃到一頓飯就會高興得手舞足蹈，輾轉到ACC後恢復正常生活，最重要的是開始上學接受教育。為了準備巡迴演出，孩子們在滿檔的課業行程中抽空練習，不僅要克服時間和體力的挑戰，還要不斷提高自己的表演技巧。

